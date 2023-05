Famoso entre os amantes da culinária italiana, o tomate pelado nada mais é que tomate sem pele conservado em seu próprio suco, sem adição de sal, açúcar ou outros conservantes. Por ser natural e consequentemente mais saboroso, o tomate pelado é bem diferente do molho de tomate pronto, que é industrializado e ideal para receitas mais rápidas. Na falta de tomate italiano fresco e maduro, o tomate pelado é uma ótima opção para fazer molhos e outras receitas deliciosas.

Para você que quer aprender a utilizar o tomate pelado no dia a dia, saindo da mesmice e garantindo mais sabor às suas receitas, a chef Zenir Dalla Costa, que é diretora do curso de gastronomia do Senac, e a chef Vanessa Alves, compartilharam três receitas com tomate pelado: Gaspacho, que é uma sopa de tomate muito saborosa, Kafta de forno, que é simples de fazer, e o clássico e indispensável molho bolonhesa.

Gaspacho

Gaspacho Foto: Tiago Queiroz

Famoso no sul de Portugal e na América Central, o Gaspacho é uma sopa de tomate pelado que leva pepino, pimentão e cebola roxa. O caldo, que é consumido principalmente no verão, é temperado com pimenta-do-reino, vinagre e bastante azeite.

Kafta de forno

Kafta de forno Foto: Tiago Queiroz

A Kafta é um prato de origem persa que consiste em carne moída temperada com especiarias, podendo ir ao forno ou na grelha. Para acompanhar essa receita de Kafta, a chef Zenir e a chef Vanessa elaboraram um molho de tomate pelado que realça ainda mais o sabor da carne. O molho é simples de preparar e vai deixar sua carne ainda mais macia.

Molho bolonhesa

Molho bolonhesa Foto: Tiago Queiroz

Clássico e muito famoso por acompanhar vários tipos de macarrão, em especial as lasanhas, o molho bolonhesa é o acompanhamento preferido de muitos quando o assunto é massa. Contudo, poucas pessoas sabem os segredos para deixar o molho bolonhesa na medida certa e com sabor incrível. Se quiser aprender a fazer um molho bolonhesa perfeito, confira aqui o passo a passo.