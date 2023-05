Receitas exclusivas do 10° Paladar Cozinha do Brasil

O 10° Paladar Cozinha do Brasil contou com a presença de grandes profissionais da gastronomia brasileira e com diversas receitas pensadas especialmente para o evento. Os participantes puderam degustar cada prato preparado durante as aulas na hora. Mas como a ideia do evento é valorizar e aproximar os brasileiros dos biomas do Brasil, suas riquezas, ingredientes e receitas, os chefs também compartilharam o passo a passo de vários pratos apresentados para que todos possam replicá-los em casa e mais gente possa participar dessa festa de sabores. Confira:

Farofa de farinha de milho com ovo e couve

Receita da chef Heloisa Bacellar Foto: Ana Bacellar

As farofas foram as estrelas da aula show da chef Heloisa Bacellar. Em Farofas pelo Brasil Helô compartilhou com o público algumas receitas maravilhosas, entre elas, a farofa de farinha de milho com ovo e couve.

Farofa de castanhas

Veja como fazer a farofa de castanhas da chef Heloisa Bacellar Foto: Ana Bacellar

Outra opção que a responsável pelo site ‘Na Cozinha da Helô’ escolheu para o evento foi esta farofa brasileiríssima que leva castanhas do Pará, de caju e de baru.

Farofa paraense com feijão manteiguinha e coentro

Veja o passo a passo para fazer a farofa da chef Heloisa Bacellar Foto: Ana Bacellar

Além dos ingredientes citados no nome da receita, ainda são acrescentados cebolinha, cebola, alho, farinha d’água e cebolinha que garantem ao prato um gostinho todo especial.

Farofa prática e rápida

Veja como preparar uma farofa em 5 minutos Foto: Ana Bacellar

Simples, prática e nada trivial, esta farofa feita com farinha de mandioca, ovo cozido, azeitona, salsinha e cebola fica pronta em cinco minutinhos.

Bolo de mandioca pubada

Aprenda a fazer o bolo de mandioca pubada do Companhia dos Fermentados Foto: Cia dos Fermentados

A Companhia dos Fermentados trouxe para o evento o tema da fermentação de mandioca, e a dupla de chefs ficou responsável por mostrar para o público como fazer a técnica da puba na aula show Mandioca e seus Mistérios: um passeio pelas técnicas indígenas de fermentação. A primeira receita é um bolo de mandioca pubada.

Pudim de puba

Pudim de puba idealizada pela Companhia dos Fermentados Foto: Cia dos Fermentados

A segunda receita da aula show da Companhia dos Fermentados é um pudim com a calda feita com a puba. Uma receita inovadora que vem dar uma outra cara para um doce muito brasileiro.

Monte Brasilis

Doce feito de pupunha e cacau do confeiteiro Lucas Corazza Foto: Tiago Queiroz

Para o 10° Paladar Cozinha do Brasil, o confeiteiro Lucas Corazza resolveu preparar um doce usando o pupunha, o ingrediente central de sua aula show Pupunha não é só palmito. Além do fruto, a sobremesa contém chocolate e chantilly com cumaru.

Terra Brasilis

Confira a sobremesa da Carla Pernambuco Foto: Lucas Corazza

Para terminar, compartilhamos uma receita simples e com ar mais requintado que a chef Carla Pernambuco compartilhou com o público do evento: um copo super delicado usando cacau, cupuaçu, açaí e chocolate branco. O prato faz parte de sua aula show Experiências sinestésicas com Cacau Selvagem, apresentada em conjunto com sua filha Floriana Breyer.