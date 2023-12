Torta de chocolate com caramelo crocante

Em uma panela, leve o açúcar e vinagre ao fogo médio. Deixe cozinhar até o açúcar derreter, engrossar e ficar dourado, com cuidado para não queimar.

1 . Em uma panela, leve o açúcar e vinagre ao fogo médio. Deixe cozinhar até o açúcar derreter, engrossar e ficar dourado, com cuidado para não queimar.