A sangria é um drinque de origem espanhola que leva vinho ou espumante e um mix de frutas. Neste caderno, mostramos cinco variações da bebida, entre elas opções com vinho tinto, vinho branco, espumante e até limoncello! As receitas são da pizzaria Luce e são perfeitas para inovar e surpreender na ceia de Natal ou de Ano Novo.

Sangria clássica

Sangria clássica Foto: Giulia Howard/Estadão

Um drinque que orna muito bem com a mesa de Natal é a sangria clássica. O vinho tinto e as frutas como abacaxi e laranja vêm para refrescar a ceia de um jeito muito saboroso. Além disso, a receita leva frutas que estão sempre presentes no fim de ano, como uva e pêssego.

Confira a receita

Sangria com espumante

Sangria com espumante Foto: Giulia Howard/Estadão

Também conhecida como clericot, esta “sangria branca” é perfeita para brindar o Ano Novo de um jeito diferente e bem docinho! Com vinho branco, mix de frutas diversas e bastante espumante, comemore a virada com um gostinho de uva, morango, abacaxi e laranja.

Confira a receita

Sangria de limoncello

Sangria de limoncello Foto: Giulia Howard/Estadão

A Espanha se une à Itália nesta bebida de sabor único. Uma sangria feita com vinho branco e um toque especial de limoncello é um jeito diferente de refrescar a mesa de Natal e Ano Novo. As frutas verdes dão uma beleza ao drinque e o sabor fica ainda mais marcante com uma dose de xarope de maçã verde.

Confira a receita

Sangria tropical

Sangria tropical Foto: Giulia Howard/Estadão

Recheado de frutas cítricas, esta sangria ganha uma cor única, principalmente com a toranja que agrega um laranja bem vivo ao drinque. Um verdadeiro enfeite para a mesa, a bebida também é muito gostosa e vai surpreender os convidados.

Confira a receita

Sangria sem álcool

Sangria sem álcool Foto: Giulia Howard/Estadão

Para as crianças e os adultos, esta sangria sem álcool é uma combinação perfeita de suco de uva, frutas diversas e refrigerante de limão. Aproveite as festas de fim de ano com muito sabor e sem se preocupar com a ressaca do dia seguinte!

Confira a receita