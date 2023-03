Vitamina de banana servida em uma taça alta de vidro. Do lado esquerdo, há duas bananas maduras. Do lado direito, há um potinho transparente com desenhos em preto com cereal dentro. Tudo está sobre uma mesa forrada com uma toalha branca com quadrados do mesmo tecido. Foto: Leonardo Souza | Estadão Por Redação Paladar Vitamina de banana com xarope de agave azul e psyllium A nutricionista Gabriela Cilla explica como fazer uma deliciosa vitamina para a sua tarde Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Quem não gosta de uma deliciosa vitamina para o lanche da tarde? E não há nada igual a uma deliciosa vitamina de banana com xarope de agave azul e psyllium. A nutricionista Gabriela Cilla ensina um pouco sobre as propriedades dessa receita. É ideal usar a banana prata, por conta da sua doçura, porém fica a seu critério. Não é recomendável a banana ouro ou a maçã, por serem mais duras. Outra dica legal é que a calda de agave, adoçante natural, pode ser substituída por mel de boa qualidade, pois é um ingrediente que ajuda bastante na qualidade e consistência da vitamina. Ao acrescentar o psyllium, um ingrediente que estufa ao entrar em contato com a água, tome cuidado: o consumo da vitamina deve ser quase imediato. Assim, ele não hidrata e o estado líquido da bebida se mantém. O psyllium tem alto teor de fibras solúveis, promovendo benefícios à saúde como a redução do colesterol e da glicemia, a diminuição da fome, além de ser um laxante natural. Temos certeza que essa receita te deu água na boca. Além de ser adoçada naturalmente, ela é bem fácil de ser feita. Confira o passo a passo: