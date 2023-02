O waffle é aquele doce bem semelhante à panqueca que, porém, se diferencia na quantidade de ingredientes e no modo de preparo. Ele é um “pãozinho” que tem aparência de biscoito e que pode ser degustado como sobremesa, num lanche, brunch ou até no café da manhã.

O prato, muito consumido nos Estados Unidos, surgiu, na verdade, na Idade Média. Sua massa era muito utilizada em igrejas como hóstia e normalmente vinha com a imagem de um brasão estampado.

Essa massinha faz muito sucesso com frutas e caldas. No Meat Downtown Burguer o waffle é servido com uma deliciosa bola de sorvete de creme, acompanhada de morangos cortados e uma deliciosa calda de caramelo. Veja abaixo o passo a passo desse prato, do preparo até a finalização.

