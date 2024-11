3 receitas fáceis de sanduíches para confraternizações

Final de ano é sinônimo de comemorações! Entre elas, as mais clássicas são as famosas confraternizações da firma. Entretanto, algumas dúvidas podem surgir sobre quais pratos levar para tornar a festa ainda melhor. Para te ajudar com isso, o chef Rosny Gerdes, do Phiroza Gastronomia e o restaurante Far Niente, faz duas recomendações para você apostar e arrasar na festa da firma.

Sanduíches

Os sanduíches são opções curingas para levar nas festas da empresa. Isso porque elas podem agradar todos os gostos e combinam com diferentes ingredientes.

“Os sanduíches de metro fizeram a alegria das festas dos anos 1990. Eles são perfeitos para compartilhar e ainda podem ser personalizados de acordo com as restrições alimentares”, apontou Gerdes para a matéria de Gabriel Salim no Paladar.

O chef recomenda comprar uma baguette, abri-la e passar coalhada, azeite, za´atar, salame italiano, pepino em conserva e fatias de tomatinho cereja. “Ou você pode comprar uma focaccia básica, abrir ao meio ao longo do comprimento e rechear com tomatinhos cereja, cebola cortada em tiras finas e refogada em azeite, orégano e bacon em cubos também refogados”, ensina.

Lanche de filé mignon com molho barbecue no pão ciabatta

Se você gostou das recomendações do chef Rosny Gerdes, uma outra opção para se aventurar e fechar o pódio de sanduíches para a festa da firma, é o lanche de filé mignon com molho barbecue no pão ciabatta.

Com poucos ingredientes, você pode fazer um prato perfeito para surpreender seus colegas de trabalho. Veja a receita completa.

Lanche de filé mignon com molho barbecue no pão ciabatta Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Como calcular bebidas e comidas para a festa?

