13 restaurantes para celebrar o aniversário de São Paulo

Uma boa opção para comemorar aniversários é comer em bons restaurantes. O mesmo vale para o aniversário da cidade de São Paulo. Para celebrar o próximo 25 de janeiro, quando a cidade completa 470 anos, diversos restaurantes preparam pratos e cardápios especiais para que o público de São Paulo tenha uma boa experiência gastronômica.

A seguir, confira restaurantes com cardápios especiais para o aniversário de São Paulo.

Caledonia

Apenas no dia 25 de janeiro, o bar especializado em coquetelaria e whisky, dos sócios Maurício Porto e Guilherme Valle, servirá o coquetel Sampa City (R$ 38), em homenagem aos 470 anos da capital paulista. Autoral, a pedida foi uma das criações do head bartender da casa, Alison Oliveira, para o World Class 2022. A receita conta com Johnnie Walker Black Label, vermute italiano aromatizado com café, bitter de cacau e, ainda, chocolate 75% como guarnição. O café aparece em Sampa City para retomar a sua importância para a expansão e evolução de São Paulo enquanto cidade.

Onde: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros. 18h/00h.

Mercearia do Conde

Em 23 e 24 de janeiro, a Mercearia do Conde oferecerá o Completinho Paulista. É um menu composto por uma entrada, prato principal e sobremesa (R$ 86), e estará disponível exclusivamente no almoço. De opções, há entradas de mini cuscuz de peixe e camarões com salada, acompanhados de vinagrete de pimenta biquinho; de prato principal é possível escolher entre virado à paulista (costelinha de porco confit, ovo caipira estrelado, arroz, banana à milanesa, couve, e caldinho de feijão), também disponível na opção vegetariana (sem costelinha), ou o peixe à caiçara (com banana, arroz de amendoim e escarola salteada). Para a sobremesa, Nuvem de Goiaba com Paçoquinha e Emulsão de Requeijão.

Onde: R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano. 3081-7204. 12h/15h30 e 19h/22h30 (sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/16h; fecha às seg.).

NOU

A casa traz novamente para a comemoração do aniversário de São Paulo o seu Picadinho de Carne com farofa de banana, couve, arroz e feijão preto (R$ 61). Comandada pelo chef Amilcar Azevedo, possui uma unidade em Higienópolis e duas em Pinheiros.

Onde: R. Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros. Mais duas unidades. 2609-6939. 12h/23h (sexta e sábado, 12h/00h).

Make Hommus. Not War

O Make Hommus. Not War, restaurante especializado em comida do Oriente Médio, do chef Fred Caffarena em sociedade com a gastróloga Talita Silveira, promove uma semana inteira de comemoração pelos 470 anos de São Paulo. De 23 a 28 de janeiro, Fred servirá uma pedida especial: o Hommus Churrasco Grego – hommus tradicional, carne grelhada, vinagrete e molho de alho. Acompanha pão francês e limonada. A refeição sairá por R$59. No dia 28, ainda, para curtir o almoço de domingo, o chef servirá sanduíche de churrasco grego na calçada do restaurante, na Rua Oscar Freire. Também acompanhado por limonada, sairá por R$35.

Onde: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. 12h/15h e 18h/22h (sáb., 12h/16h e 19h/22h; dom., 12h/16h).

O lanche do Make Hommus. Not War para o aniversário da cidade Foto: Talita Silveira

Doryo Sushi

O Doryo Sushi, restaurante de culinária japonesa, irá oferecer um Welcome Drink tradicional japonês como cortesia no dia 25 de janeiro. A bebida selecionada para a comemoração será o drink Kyoto, composto por frutas vermelhas e espuma de graviola, podendo ser feito com vodka, cachaça ou o tradicional saquê. A bebida acompanha o menu degustação da casa, com uma seleção cuidadosamente preparada de pratos que destacam a diversidade da culinária japonesa tradicional.

Onde: Rua Clodomiro Amazonas, 660, Itaim Bibi. 91182-7941. 11h30/15h e 19h/00 (sáb. e dom., 19h/00h; fecha seg.).

Mila

O chef Danillo Cunha, do Mila, preparou uma receita exclusiva em comemoração ao aniversário de São Paulo. É o capelacci com recheio de queijo paulista ao molho pesto, folhas de manjericão e pistache. Disponível por R$ 75 nos dias 25 a 28 de janeiro.

Onde: R. Bandeira Paulista, 1096, Itaim Bibi. 2925-8442. 12-15h e 19h-23h (sáb., 13h/18h e 19h/23h; dom., 13h/17h30).

O Mila traz o o capelacci com recheio de queijo paulista ao molho pesto, folhas de manjericão e pistache Foto: Laís Acsa

Dalva e Dito

O Dalva e Dito, restaurante de Alex Atala comandado pelo chef José Guerra, vai comemorar o aniversário de São Paulo do jeito mais paulistano que há: no dia 25, entra no cardápio da casa uma versão do cuscuz paulista, em edição limitada. Quem vai decidir que versão será é o próprio público. A equipe da cozinha foi dividida em dois grupos, que sortearam uma receita de cuscuz de camarão e outra de sardinha. Até o dia 25, os clientes passarão a receber na mesa uma amostra de cada para votar e a receita vencedora será anunciada no aniversário da cidade, passando a figurar por um período no à la carte. As duas versões também estarão à venda no Mercadinho Dalva e Dito, acompanhadas de salada.

Onde: R. Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César. 3068-4444. 12h/15h e 19h/23h (dom., 12h/16h).

La Braciera

Para o aniversário de São Paulo, a pizzaria napolitana preparou uma pizza especial, a Mortadella Italiana Tartufata e Pistacchio (R$ 77). Ela leva fior di latte, mortadela italiana, stracciatella trufada, pistache e basílico. Vendida somente no tamanho individual, sua finalização é feita com os ingredientes frios e frescos.

Onde: Al. Lorena, 1040, Jardins. 5990-2158. 18h/23h (sexta e sábado, 18h/00h).

Dona Deôla

Para celebrar os 470 anos da cidade de São Paulo, a rede de padarias Dona Deôla preparou um sanduíche de pernil, emblemático e tradicional no dia a dia dos paulistanos, com toques especiais. O pernil recheia a baguete de parmesão, que também leva molho especial, queijo prato, cebola, três cores de pimentão na chapa e mostarda (R$ 43,80). O lanche estará disponível de 25 de janeiro até o dia 18 de fevereiro em todas as unidades.

Onde: Avenida Pompéia, 1937, Pompéia. 3672-6600. Aberto 24h.

A rede de padarias Dona Deôla preparou um sanduíche de pernil Foto: Tadeu Brunelli/TBFoto

a bela Sintra

O restaurante a bela Sintra, nos Jardins, tem em seu cardápio um prato muito pedido pelos clientes que foi desenvolvido desde sua inauguração para homenagear a cidade de São Paulo: o picadinho. Para a data, a casa de Carlos Bettencourt vende o picadinho de filé mignon com arroz, caldinho de feijão preto, farofa, banana à milanesa e ovo frito a R$ 195.

Onde: R. Bela Cintra, 2325, Cerqueira César. 3891-0740. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h).

Mercearia Amauri

O Mercearia Amauri vai comemorar o aniversário de 470 anos de São Paulo com pratos em homenagem à cidade. No almoço do dia 25, serão servidas duas sugestões do chef: Virado à Paulista (arroz, feijão, bisteca de porco, ovo estralado, farofa, couve manteiga refogada, banana empanada frita e torresmo – R$79) e uma clássica Feijoada, por R$79, incluindo entrada e sobremesa.

Onde: R. Amauri, 35, Jardim Europa. 93276-5489. 12h/00h (fecha seg.).

Chez Claude

O restaurante Chez Claude, comandado pelo chef Claude Troisgros, traduziu, em forma de prato, o carinho do restaurante pela “terra da garoa”, trazendo à mesa uma versão autoral de um dos pratos mais marcantes da culinária regional, o Cuscuz Paulista (R$ 54,00). “O grande destaque está no molho que foi feito à base de tomate, kimchi - típico da Coreia - e chouriço espanhol, que resulta em uma textura untuosa e com muita profundidade de sabor”, define o chef executivo do Chez, Fábio Guimarães.

Onde: R. Professor Tamandaré Toledo, 25, Itaim Bibi. 3071-4228. 11h30/15h30 e 18h00/22h00 (sãb., 12h/17h e 19h/22h; dom., 12h/20h).

Hospedaria

O restaurante pautado na tradicional culinária trazida pelos imigrantes vai adicionar ao menu, durante os dias 22 e 28 de janeiro, o Arroz Paulista (R$ 75). Inspirado no arroz de forno, prato tradicional da cozinhas paulistas, ele leva arroz agulhinha, molho de tomate, ervilha, tomate, presunto royal, palmito e cenoura. Antes de ser servido, ele é gratinado no forno à lenha e finalizado com batata palha e ovo frito.

Onde: R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca. 2291-5629. 12h/15h e 18h/22h (seg. 12h/15h; sex. e sáb., 12h/22h30; dom., 12h/17h).