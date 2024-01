5 restaurantes abertos em 1º de janeiro em São Paulo

Não é fácil encontrar restaurantes abertos no primeiro dia do ano. Afinal, é quando as pessoas comemoram em suas casas e muitos endereços preferem manter as portas fechadas. No entanto, alguns restaurantes em São Paulo vão no sentido contrário e abrem as portas e esquentam as panelas da cozinha em busca daquelas pessoas que não querem o trabalho de cozinhar em casa ou, ainda, de encomendar ceias para o almoço do dia.

Confira, a seguir, uma seleção de 5 restaurantes em São Paulo para comer em 1 de janeiro:

Restaurante Santo Colomba

A casa de gastronomia italiana clássica, do premiado chef Alencar, irá funcionar no almoço do dia 1º com menu regular. De entrada para compartilhar com a família, é gostoso o bolinho de bacalhau (R$ 65, com 12 unidades) e os canapés, sejam eles de carpaccio de carne (R$ 52, com 12) ou de salmão (R$ 62, também com 12). Para os pratos principais, massas como o tradicionalíssimo gnocchi de batata ao molho sugo com manjericão, gratinado com muçarela de búfala e parmesão (R$ 108) ou, então, o delicioso ravioli recheado de burrata ao molho de tomate e manjericão (R$ 98). De sobremesa, não tem outra: cannoli, recheado de ricota fresca, raspas de laranja e chocolate (R$ 48).

Onde: Al. Lorena, 1157, Jardim Paulista. 3061-3588. Horários de final de ano: 1/01; 12h/15h.

PUBLICIDADE

Carlota

Enquanto boa parte dos restaurantes está se preparando para pausar nas festas de fim de ano, a chef Carla Pernambuco decidiu receber a clientela com sugestões especiais para o almoço de Ano Novo. Conhecido por sua cozinha multicultural, e pela proposta de funcionar como um “bistrô de bairro”, o restaurante servirá o cardápio normal da casa, além de algumas receitas especiais, caso do Coq au vin jaune (R$120), um cozido de frango com vinho que leva morilles (tipo de cogumelo) no preparo e é servido em companhia de batata dauphinoise. Para entrada, a sugestão é a dupla de Tacos-tostadas com camarão crocante, salsa de abacate e physalis (R$60). No arremate da refeição festiva, a pedida é Torta fondant de chocolate amazônico Nakau (R$39), que é servida com compota de tangerina.

Onde: R. Sergipe, 753, Higienópolis. 98225-6030. 1/1, 12h/17h.

O Coq au Vin do Carlota, da chef Carla Pernambuco Foto: Carla Pernambuco

Zena

PUBLICIDADE

Sob a liderança do chef Carlos Bertolazzi e do empresário Dudu Pereira, o restaurante Zena conta com um menu especial para e que ficará em vigor durante todo o mês de dezembro. O Zena traz novamente, para este fim de ano, o seu Peru di Natale: peru envolto em presunto Parma, recheado com farofa de castanhas, pinhões e uva-passa, acompanhado por purê de batata roxa, ciboulette e molho de uvas, que está disponível por R$ 139. Para a sobremesa, a novidade do restaurante é a Torta di Natale, que apresenta um pão-de-ló embebido em calda de laranja, mascarpone, chocolate amargo e frutas vermelhas natalinas - morango, amora e mirtilo - por R$ 39 a fatia. A casa ficará aberta no final de ano.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1901, Jardins. 3081-2158. 01/01, 12h/22h.

Nonno Ruggero

No primeiro dia do ano, o Nonno Ruggero, no Hotel Fasano, servirá um brunch especial entre 10h e 17h que vai incluir, além do buffet, as massas bigoli com porcini e fonduta de queijo ou cabelo de anjo nero com lagosta ao molho de champagne e o T-bone de cordeiro ao molho de hortelã e legumes salteados como opções de prato principal. A opção de sobremesa para o brunch do Réveillon é o tradicional panettone com zabaione. R$ 540.

Onde: Rua Vitório Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardins. 3062 4000. Horários acima.

PUBLICIDADE

Cabelo de anjo Nero com lagosta ao molho de champanhe Foto: Bruno Geraldi/ Divulgação

Varanda Grill

Como manda a tradição, o Varanda Grill abrirá as portas da sua unidade Jardins para receber mesmo durante o dia 1º de janeiro. Tendo à frente a chef Marina Morales, a steakhouse terá cardápio regular na data, com destaques como o polvo à mediterrânea, com batata bolinha, brócolis e tomate cereja, e costela braseada com trilogia de mandioca. No dia, a unidade Faria Lima estará fechada, JK para almoço e Jardins, almoço e jantar.

Onde: Unidade JK. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Shopping JK Iguatemi, Lj. 321B, Piso 2, Itaim Bibi. 3152-6777. Unidade Jardins. R. General Mena Barreto, 793, Jardim Paulista. 3887-8870.