As trattorias exalam os ares da cozinha tradicional italiana. Com porções fartas e espaços aconchegantes, os ambientes combinam, muitas vezes, com cardápios convidativos, que abrem espaço para versões revisitadas das receitas típicas.

Celebrando o Dia do Macarrão (25 de outubro), selecionamos cinco trattorias em São Paulo que você precisa conhecer. Confira a lista:

Modern Mamma Osteria

Fachada do MOMA em Pinheiros Foto: Modern Mamma Osteria

Um dos restaurantes mais disputados da cidade tem à frente da cozinha os talentosos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros. Nas duas unidades - tanto no Itaim Bibi quanto em Pinheiros - o menu apresenta massas imperdíveis, como o Fettucine de Camarão com alcachofrinha fresca e shitake (R$ 88), Pici com ragu de linguiça, porcini fresco e creme pecorino (R$ 77) e Tagliatelle Negro com lascas de bacalhau, tomate confit, pinole e cebola crocante (R$ 95).

A famosa Lasanheta de Vitelo servida com creme grana padano e trufas negras (R$ 88) merece também uma menção honrosa. O polvo tostado no carvão com sauté de grãos e molho de ervas também é uma boa escolha (R$ 130). A casa conta também com uma excelente carta de vinhos e drinques assinados pelo bartender Ricardo Barrero.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h | @modernmammaosteria

Piccini Cucina

Ambiente do Piccini Cucina Foto: Piccini Cucina

Sob os comandos do restaurateur Samuel Rodrigues e do chef Ney Alves, o Piccini Cucina é muito disputado em São Paulo. O Spaghetti Alla Carbonara servida com gema extra no topo da massa (R$ 85) é uma das campeãs de vendas, seguida pelo Tagliolini Al Mare servido com camarões, lula, polvo com vinho branco, peperoncino, tomate concassée e limão siciliano (R$ 147). Vale também a Lasagna de beringela, abobrinha, scamorza defumada e pesto (R$ 85) e o Tortelli di Ossobuco com fonduta de parmesão (R$ 82). Na parte das carnes, vale a clássica Cotoletta al Milanese servida com risoto de açafrão (R$ 140).

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Tel (11) 96481-7877 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h, sexta e sábado das 12h às 16:30h e das 19h às 00h, domingo das 12h às 16h30 e das 19h às 22h30 | @piccinicucina

Manduque Massas

Pappardelle com camarão, tomate e laranja do Manduque Massas Foto: Elvis Fernandes

Recém aberta, a taverna que funciona dentro do mercado de Pinheiros é um dos locais onde boas massas e preços atrativos se encontram. O menu enxuto, feito por Mari Adania e Fabio Shinbo, traz pratos como um Ravioli ao Limone recheado com muçarela de búfala e raspa de limão siciliano (R$ 48), Pappardelle com Camarão, tomate e raspas de laranja (R$ 82), Rigatoni com Cogumelos Trufados (R$ 64), além de opções mais simples como o Linguine Pomodoro (R$ 45), e Gnocchi com Fonduta de Parmesão (R$ 45).

Serviço: R. Pedro Cristi, 89, Box 6 e 7 – Pinheiros – Telefone: (11) 99534-2473 | Segunda a sábado das 11h às 18h | @manduque.massas

Daje Roma

Pappardelle de Alcachofras do Daje Roma Foto: Gustavo Pitta

Como o próprio nome já sugere, o Daje Roma traz os sabores autênticos da capital italiana. O destaque da casa fica para o La Carbonara (R$69), que é feito com a receita romana-italiana original, que leva rigatoni, pecorino, pimenta-do-reino, ovo e guanciale. O novo prato de Pappardelle de Alcachofras, feito com manteiga de limão (R$ 69), também merece atenção especial.

Serviço: Rua Mateus Grou, 19, Pinheiros | Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 15h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); aos sábados, das 12h30 às 16h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); e aos domingos, das 12h às 17h | @dajeroma_sp

Locale Trattoria

Ambiente da Locale Trattoria Foto: Mario Rodrigues

Inspirado nos restaurantes tradicionais da Itália, o Locale Trattoria tem um ambiente charmoso, com tijolos aparentes e uma grande árvore no centro. Sob o comando do chef Igor Witer, a casa renovou parte do cardápio, e agora apresenta pratos como o Rondelli Gratinati (R$ 86) e o Filetto alla Parmegiana (R$ 84).

Na seção de sobremesas, o recém chegado é o Trio de Profiteroles (R$38), que acompanha carolinas recheadas com sorvete de chocolate, pistache e baunilha.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 369, Itaim Bibi. Fone: (11) 3071-0482. Aceita reservas. Aceita todos cartões de credito, debito e Tickets. Ar condicionado e Wi-fi. Horário de funcionamento: segunda a quinta: 12h às 15h00 e 19h00 às 00h. Sexta e sábado: 12h às 00h. Domingo: 12h às 18h. @locale.trattoria