7 restaurantes para comer um bom PF em São Paulo

Poucas coisas são tão brasileiras quanto aquele prato feito bem servido -- ou, simples, o bom e velho PF. Geralmente servidos entre segunda e sexta, esses pratos são definidos pela casa e raramente aceitam substituições ou coisas do tipo. É o prato do trabalho, do dia a dia, que as pessoas comem no horário de almoço e ficam satisfeitas até chegar em casa.

Por aí, os PFs ganham cada vez mais interpretações. Alguns trazem misturas com outras culinárias, outros brincam com sabores. Temos os tradicionais, com virado às segundas e feijoada às quartas, enquanto outros trazem pratos veganos e até mais elaborados. Quer conferir uma lista de boas opções? Abaixo, nossa seleção de PFs em São Paulo.

Hospedaria

Seja no Itaim ou na Mooca, a Hospedaria tem o PF como um de suas principais atrações -- e batizado carinhosamente de “rango da funça”. Servido no almoço durante a semana, por R$ 35, tem virado, com arroz, tutu, couve banana, ovo, bisteca, linguiça e torresmo; filé de frango à milanesa com purê de batata, arroz e feijão; feijoada às quartas, estrogonofe às sextas e por aí vai. A Hospedaria ainda dá a oportunidade de adicionar um chá da casa ou suco de limão por R$ 5,00 e, claro, o cliente ainda pode acrescentar complementos de acordo com o prato do dia.

Onde: Rua Clodomiro Amazonas, 216. 22915629, Itaim Bibi. Segunda, só almoço, das 12h às 15h. De terça a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Sexta e sábado, das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

Estrogonofe de carne do Hospedaria Foto: Hospedaria

Mila

Definido pelos seus como uma “osteria urbana provocadora”, o Mila é uma daquelas surpresas agradáveis na cena gastronômica de São Paulo -- como já ressaltamos, não é mais um restaurante italiano na cidade. Traz leituras ousadas e sabe brincar com sabores. Prova disso são os pratos oferecidos no almoço de terça a sexta. Um PF mais “ajeitado”. Dentre as opções, tem sobrecoxa de frango grelhada (R$ 65), copa-lombo frita (R$ 78), cogumelos assados (R$ 69) e lula grelhada (R$ 89). Não se assuste com o preço: os pratos são bem servidos e ainda acompanham arroz, vegetais, picles da semana, salada e fruta.

Onde: R. Bandeira Paulista, 1.096, Itaim Bibi, 2925-8442. 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom. 12h/16h e 19h/23h)

Prato feito do restaurante Mila Foto: Laís Acsa

Bar e Lanches Estadão

Não é só de sanduíche de pernil que vive o Bar e Lanches Estadão, ali no centro de São Paulo. A casa, no Viaduto Nove de Julho, oferece, dentre outras coisas, o tradicional e delicioso bife a cavalo. Chamado aqui de Prato da Casa Estadão, ele vem com arroz branco soltinho, feijão de caldo super temperadinho, ovo frito e batatas fritas. Sai por R$ 40,50. Também é uma pedida certeira o Picadinho, a R$ 35, e a Alcatra, com arroz branco soltinho, feijão de caldo e batata frita crocante. Também tem boas opções com frango, como o Filé de Frango Grelhado (R$ 34), com arroz à grega e as tradicionais batatas fritas crocantes.

Onde: Viaduto Nove de Julho, 193, Centro. 3257-7121. Aberto todos os dias, 24h. Delivery via iFood.

Pirajá

Inspirado nos botequins cariocas, o bar que pertence à Cia Tradicional de Comércio (que reúne endereços como Astor, pizzaria Braz e ICI Brasserie) não serve apenas petiscos e bebidas. Nas unidades de Pinheiros e Itaim, o Pirajá também conta com um invejável cardápio de PFs. Tem desde carne moída com quiabo (R$ 49), acompanhando ainda um ovo frito, farofinha, feijão preto e arroz; passando pela sobrecoxa desossada (R$ 49), com arroz, batatonese, saladinha de tomate e farofa; e até a moqueca de frutos do mato (R$ 47), feita com banana e vegetais, servida com arroz, farofa e chips de mandioquinha

Onde: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros. 3815-6881. Seg. e ter., 12h/23; qua., 12h/00h; qui., 12h/01h; sex. e sáb., 12h/2h; e dom., 12h/19h. Delivery via iFood.

Carne moída com quiabo do Pirajá Foto: Pirajá

Leiteria Ita

Quem entra na Leiteria Ita sente que está sendo transportado no tempo. O local, no centro de São Paulo, tem um ar modesto e que remete aos restaurantes de décadas passadas. No entanto, o espaço é movimentado -- durante a semana, inclusive, com fila na porta. E o menu dos PFs segue exatamente a tradição de outras casas de São Paulo: dobradinha na segunda, virado na terça, feijoada às quartas, rabada na quinta e bacalhau às sextas. Com bastante comida no prato, servindo até duas pessoas, os pratos ficam entre R$ 18 e R$ 35.

Onde: R. do Boticário, 31, República. 3223-3845. Seg. a sáb., 11h30/16h30.

Boteco do Gois

Se você ou alguém próximo não come carne, fique tranquilo que ainda há um PF em São Paulo para chamar de seu. No Boteco do Gois, na Santa Cecília, o cardápio é todo pensado para o público vegano e vegetariano -- incluindo o prato feito. Dentre os destaques, está uma deliciosa berinjela à milanesa (R$ 34), com bife de soja empanado, arroz, feijão e fritas; parmegiana de soja (R$ 42), com bife de soja coberto por queijo e molho de tomate, arroz e fritas; e a feijoada vegana (R$ 36), feita de legumes e com arroz, farofa e couve. Para os que não são veganos, ainda tem um cardápio. Mas vale experimentar plant based.

Onde: R. das Palmeiras, 130, Santa Cecília. 2337-4421. Seg. a sáb., 10h/21h.

Sato

Um PF mais ousado e diferentão você encontra no Sato, da Liberdade. A casa, bem simples e sem nenhuma enrolação, serve desde pratos tipicamente brasileiros (feijoada, R$ 48, é de comer rezando) até aqueles com inspiração asiática, como o elogiadíssimo lombo no missô acebolado (R$ 42,50). Quem gosta de empanados bem preparados também vai ficar feliz com o milanesa (R$ 30) e o filé de frango milanesa com gengibre (R$ 37,50).

Onde: R. Galvão Bueno, 268, Liberdade. 3208-8504. Seg. a sáb., 10h30/15h30.