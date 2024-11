Quando fechou as portas do Antonietta Cucina, restaurante italiano que manteve ao lado do seu então companheiro, Alessandro Tagliari, entre 2012 a 2021, o chef e empresário Milton Freitas vendeu o que foi possível para arcar com as despesas da entrega do ponto, em Higienópolis. Ficaram mesas, cadeiras, estantes e outras peças de decoração, que foram guardadas em um depósito. “O restaurante era a menina dos meus sonhos e o meu primeiro negócio na área. Foi muito doloroso ter que fechá-lo”, lembra Freitas, que amargou anos de prejuízo causados pela pandemia - atualmente ele comanda o restaurante Jacarandá, em Pinheiros.

Ambiente do novo Antonietta: paredes em terracota, detalhes em dourado e peças de antiquário compõem a decoração Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Mesmo após o fechamento, o empresário estava decidido a manter os itens até encontrar uma oportunidade de reviver a sua trattoria. E esse dia, finalmente, chegou. Depois de um hiato de três anos, Freitas acaba de reabrir a sua trattoria, que foi eleita diversas vezes como o melhor restaurante italiano de São Paulo e que, em 2015, conquistou espaço na lista do Bib Gourmand, seleção de restaurantes com bom custo-benefício do Guia Michelin.

O local escolhido foi o ponto onde funcionou durante 15 anos o Arturito, restaurante variado comandado pela chef e apresentadora Paola Carosella em Pinheiros - a casa foi transferida para o Jardim Paulista neste ano. “Quando eu soube que o Arturito mudaria de lugar, eu pensei: um ponto como esse, com dois andares e jeitão de casa, seria perfeito para o Antonietta”, conta Freitas.

PUBLICIDADE

Do antigo Arturito, sobrou a área nos fundos do salão, rodeada de concreto e emoldurada por plantas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

(Re)começo do Antonietta

Do antigo Arturito sobraram apenas dois elementos. Um é a área nos fundos do salão, rodeada de concreto e emoldurada por plantas, que ostenta um teto de vidro com persianas de madeira, por onde vazam feixes de luz natural. E, outro, é o forno a lenha, que era a estrela da cozinha de Paola. “Por enquanto, nós não vamos poder utilizá-lo porque está com risco dele ceder, mas quero muito restaurá-lo em breve”, promete o restaurateur.

O novo Antonietta chama atenção logo na entrada, graças a um imponente lustre vermelho italiano de Murano, trazido por Freitas de Verona. Aliás, boa parte das peças de antiquário que compõem a decoração são do acervo pessoal dele. Avançando pelo corredor, de um lado fica o bar coberto por madeira e com luzes de led, e do outro paredes de tom de terracota que formam um contraste com um sofazinho verde inteiriço. E as tubulações aparentes do teto ganharam tons de dourado.

PUBLICIDADE

Ziti com ragu de carne bovina cozido por seis horas: uma das novidades do cardápio do Antonietta Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Menu renovado

O menu do novo Antonietta Cucina reúne desde clássicos do antigo restaurante até novidades incorporadas por Freitas. Estão de volta sugestões como, por exemplo, o olive all’ascolana (R$ 89), azeitonas verdes à milanesa recheadas com uma mistura de presunto curado e carnes bovina e suína, além do gnocchi de batata (R$ 124) com linguiça de lombo suíno, fava verde e queijo pecorino.

Assim como o antigo Antonietta Cucina, a estrela da casa são as massas artesanais de fabricação própria. O público é recepcionado com uma cortesia do chef - um ravióli de zucca (massa fresca com recheio de abóbora cabotiá e mostarda di Cremona), que chega à mesa com fonduta de queijos parmesão e pecorino. Outras sugestões de massas são o casarecce alla norma (R$ 112), com molho de tomate, berinjela, ricota fresca e manjericão, e o ziti, massa típica da região de Gragnano, na Itália, que chega à mesa com ragu de carne bovina cozida em baixa temperatura por seis horas (R$ 78).

Das carnes, se destacam o pesce del giorno (peixe do dia grelhado e servido com coalhada de ovelha, cenoura assada e em forma de purê aromatizado com zimbro e molho de ervas, R$ 78) e o pollo affumicato (frango orgânico com polenta italiana rústica, cogumelos eryngui, espinafre e minimilho, R$ 147).

PUBLICIDADE

Além do clássico tiramisù (R$ 56), retorna para o menu de sobremesas o brigadeiro (R$ 56), criação do chef italiano Antonio Maiolica que vem da época em que ele era titular da cozinha do Antonietta - atualmente ele está no Temperani Cucina. Elaborada com chocolate amargo, leva creme de avelã belga, biscoito e pó de avelã. Outra sugestão é a panna cotta (R$ 52), que chega à mesa sobre calda de capim-limão e limão-siciliano.

Gnocchi de batata com linguiça, fava verde e queijo pecorino: uma das pedidas do antigo Antonietta que retornam ao cardápio Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Após o período de reabertura, Freitas pretende incorporar mais novidades ao Antonietta. Durante a semana, das 17h às 20h, o restaurateur planeja oferecer um happy hour à italiana, ou o que ele define como chichetti. “É uma versão italiana das tapas espanholas”, explica Freitas. Tábuas de charcutaria e antepastos poderão ser harmonizados com a seleção de vinhos selecionados pelo sommelier da casa, Lucas Borges. A conferir.

Antonietta Cucina

PUBLICIDADE

Rua Artur de Azevedo, 542, Pinheiros. Instagram: @antoniettacucina