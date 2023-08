A Vila Sônia é um pequeno bairro da zona oeste de São Paulo que fica espremido entre algumas das regiões mais movimentadas da cidade, como Morumbi, Butantã, Rio Pequeno e Raposo Tavares. O local é, também, lar de uma variedade interessante de restaurantes que, nos últimos anos, se diversificaram e mostraram uma qualidade que chama a atenção.

A seguir, confira a seleção dos melhores restaurantes da Vila Sônia e que valem a visita.

La Braciera

Quando se trata de São Paulo, não podemos deixar a pizza de fora dessa lista e a La Braciera cumpre perfeitamente esse papel. A pizzaria ganhou fama nos últimos anos – e com razão – por ter como proposta a tradicional pizza napolitana. Localizada na Rua José Jannarelli, a unidade abriu recentemente, em abril deste ano. O destaque da casa vai para o Calzone Di Burrata (R$ 54), uma deliciosa burrata envolta pela massa napolitana, além da belíssima Pizza Caprese (R$ 69), com pesto de azeitona, mozzarella de búfala, manjericão, rodelas de tomate e base de mozzarella.

Onde: R. José Jannarelli, 437, Vila Sônia. 94114-1120. 18h/23h (sex. e sáb. 18h/00h).

A fachada da La Braciera, na Vila Sônia Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Stunt Burger

Na frente da La Braciera, também na José Jannarelli, a Stunt Burger está com as portas abertas desde 2015. Na Stunt, o cliente fica livre para montar o próprio hambúrguer a um preço fixo de R$ 32, podendo escolher o pão, queijo, se quer carne ou uma opção vegetariana, o ponto da carne e os demais ingredientes. A hamburgueria também traz novidades nos acompanhamentos, como o rolinho de bacon (R$ 20) e a waffle fries (R$ 16). E para quem gosta de um bom milkshake, opções não faltam: indo desde o tradicional Ovomaltine até o de Cookies’n’Cream, os preços variam de R$ 25 a R$ 31.

Onde: R. José Jannarelli, 426, Vila Sônia. 95520-6206. 12h/23h30 (sex. e sáb., 12h/00h30).

KAL Cozinha Criativa

Ainda na região da José Jannarelli, o restaurante de gastronomia contemporânea KAL Cozinha Criativa tem à frente o chef Rodrigo Kossatz. A casa possui um ambiente intimista e aconchegante, bem amplo e com muito verde, ideal para levar a família no fim de semana. Entre os pratos oferecidos, o Quem Não Gosta? (R$ 36), pastéis de camarão da casa, que inclusive também possuem sua versão para os vegetarianos feita com shitake (R$ 31). Outra opção para petiscar e compartilhar é o Pra Comer Rezando (R$ 65), feito com cubos de filé mignon, molho de gorgonzola e finalizado com chips de baroa e brotos.

Onde: Rua José Jannarelli, 400, Vila Sônia. 91214-4239. Ter. e qua., 19h/23h; qui., 12h/15h30 e 19h/23h; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h30/18h.

KAL oferece comida contemporânea e criativa Foto: Eduardo Krajan

Jais Handmade

A Jais Handmade é o local perfeito para quem gosta de um bom produto artesanal: a loja é especializada em conservas e charcutaria. Os produtos oferecidos vão desde a famosa e queridinha manteiga de alho negro (R$ 35) até os embutidos, como a lonza, feita com porco duroc e com toque de ervas, maturada por 120 dias, que traz um sabor delicado ao produto. A Jais faz envio de seus produtos artesanais para todo o Brasil, mas também é possível consumir várias das opções de produtos na loja, como sanduíches e tábuas de frios.

Onde: R. Valdemar Blakauskas, 80, Vila Sônia. 3722-1879. Qua., 16h/20h; qui. e sex., 16h/22h; sáb., 11h/19h (fecha dom., seg. e ter.).

Casa Mazé

A Casa Mazé é uma boa parada para um café da manhã ou brunch, em dias de semana e fins de semana. O café traz um ar de casa de vó, com decoração rústica, plantas e mesas grandes para compartilhar. A loja traz um conceito de “Slow Life Concept”, que é viver uma vida mais balanceada e com propósito, aproveitando cada momento. Para quem ama comida afetiva, a Casa Mazé é o lugar certo, com pratos como um delicioso caldo de abóbora com carne seca. E se você é um apreciador de brunchs, uma boa pedida é o quiche de alho poró, sem glúten e sem lactose, que acompanha uma salada fresca.

Onde: R. Dr. Clóvis de Oliveira, 450, Vila Sônia. 8h/18h (sáb., 9h/16h; fecha dom.).

Cheesecake da Lata

Quem não ama passar em uma doceria e levar um docinho para comer em casa, certo? E opções não faltam ali na região da Vila Sônia, como o inusitado Cheesecake da Lata. Uma opção ótima para aproveitar sozinho ou para compartilhar, a doceria trouxe a criatividade para jogo, com suas versões da sobremesa na lata. No cardápio, o sabor mais surpreendente é o Salted Caramel (R$ 155), um cheesecake de caramelo com uma pitada de flor de sal. Nos sabores mais tradicionais, temos o Forest Berry (R$ 165), feito com frutas silvestres que trazem o azedinho perfeito e na medida para a sobremesa.

Onde: R. Amélia Corrêa Fontes Guimarães, 188, Vila Sônia. 10h/18h (fecha dom. e seg.).

Cheesecake criativo para comer de sobremesa Foto: eSamuel Storch

Dona Manjerico

A Dona Manjerico é um achado na Vila Sônia, com comida saudável e caseira para os dias corridos. O restaurante traz em seu cardápio congelados feitos manualmente, que facilitam o dia a dia, sendo possível pedir por delivery, retirada no local ou até mesmo um delicioso almoço no Ateliê. Para os dias corridos, é possível levar para casa as tortinhas de palmito com tomate (R$ 48, com 5 unidades), feitas com massa integral da casa. Outra boa opção é o quiche de shimeji com alho poró e parmesão (saindo por R$ 54 com 4 unidades).

Onde: R. José Jannarelli, 547, Vila Sônia. 99182-6172. 10h/17h30 (sáb., 10h/15h; fecha dom.).