O kebab é uma excelente pedida para quem busca algo delicioso e diferente para comer, sem ter que cozinhar. Uma alternativa para o bom e velho hambúrguer, esse clássico da culinária árabe é prático e ótimo tanto para almoço quanto para o jantar. Em São Paulo, há belas opções de restaurantes que fazem entrega de comida árabe e incluem no cardápio vários tipos de kebab. Confira 3 deles!

Pita Kebab

No Ifood, dentre os itens mais pedidos do restaurante, estão o kebab de frango (R$ 35) e kebab de cordeiro (R$ 46). No Pita Kebab, eles vêm enrolados no pão folha e pode ser acompanhado de fritas e coca-cola, em um combo de 50 reais. Nesse combo, as opções são: kebabs de frango, falafel, couve-flor e abobrinha com coalhada. Além desses sabores, é possível comprar separadamente o kebab de kafta e de kafta especial.

Serviço

Endereço:

R. Francisco Leitão, 282 - Pinheiros

@pitabarekebab

Kebab Salonu

Tradicional restaurante árabe, o Kebab Salonu está identificado como restaurante destaque do Ifood. São oito tipos de kebabs a partir de 60 reais, dentre eles: falafel, linguiça artesanal, queijo helim e maçã na brasa, kafta de frango, cordeiro e queijo, frango e chutney de banana, falafel com berinjela e miolo de alcatra. O delivery é feito pelas plataformas Ifood e Rappi.

Serviço

Endereço:

R. Heitor Penteado, 699 - Loja 6 - Sumarezinho

@kebabsalonu

Saj

O restaurante árabe Saj é inspirado nas receitas tradicionais de imigrantes vindos do Líbano e da Síria. Lá, eles servem diversos pratos árabes, incluindo kebabs enrolados no pão Saj. As opções são deliciosas: filé mignon (R$ 60), falafel (R$ 48) e frango (R$ 49). E o melhor? Terça-feira é dia de Combo de Kebab de filé mignon, que sai por menos de 60 reais acompanhado de fritas ou salada de rúcula e um refrigerante de lata. A entrega é pelo Ifood.

Serviço

Endereços:

SAJ Jardins

Apenas delivery

SAJ Vila Leopoldina

Rua Carlos Weber, 1512 - Vila Leopoldina

SAJ Outlet Premium Grande São Paulo

Est. São Bento, 955 - Itaquaquecetuba SP (Rodovia Ayrton Senna, Km 45)

SAJ Nações Unidas

Av. das Nações Unidas, 15187 - Santo Amaro

SAJ Vila Mariana não faz delivery.

@sajrestaurante