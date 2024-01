Os 20 melhores restaurantes de Portugal segundo TasteAtlas

Portugal é um dos países que mais tem pratos famosos no Brasil devido a história de colonização que as duas nações compartilham. Bacalhau e Pastéis de Belém são alguns dos exemplos de comidas que fazem sucesso aqui e são criações importadas de lá.

Mas a gastronomia de Portugal é mais do que isso e impressiona pela complexidade dos pratos. Por isso, o TasteAtlas classificou o local como um dos destinos gastronômicos mais interessantes e selecionou vinte restaurantes que merecem ser visitados, confira:

Os melhores restaurantes de Portugal

Pastéis de Belém (LISBOA)

Restaurante Casal da Penha (FUNCHAL)

Os Três Pipos (TONDA)

Solar do Forcado (PORTALEGRE)

Carvalho (CHAVES)

Restaurante Pedra Furada (PEDRA FURADA)

Casinha Velha (LEIRIA)

Dóri (GAFANHA DA ENCARNAÇÃO)

Taberna A Laranjinha (COVILHÃ)

Mário Luso (PEDROSO)

O Velho Eurico (LISBOA)

Tasquinha da Linda (VIANA DO CASTELO)

Ó Frade (LISBOA)

Dom Joaquim (ÉVORA)

Restaurante Machado (MAIA)

Restaurante Casa Chef Victor Felisberto (ABRANTES)

Adega das Gravatas (LISBOA)

Restaurante da Adraga (COLARES)

Piriquita (SINTRA)

Confeitaria Peixinho (AVEIRO)

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.