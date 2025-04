Pizzaria paulistana é eleita a melhor da América Latina pelo segundo ano consecutivo

Na noite da última quinta-feira (10), a Leggera Pizzeria Italiana foi eleita a melhor pizzaria da América Latina na premiação do 50 Top Pizza Latin America 2025. A Leggera, que serve pizzas de estilo napolitano clássico na zona Oeste da cidade de São Paulo, conquistou pelo segundo ano consecutivo o topo do ranking, que tem avaliação executada por inspetores anônimos.

Em 2024, a pizzaria comandada pelo chef André Guidon também foi escolhida como a 11ª melhor do planeta. O Brasil dominou a lista, com 25 pizzarias espalhadas por todo o território nacional que marcaram presença entre as melhores do continente. Veja a lista completa a seguir:

50 Top Pizza Latin America 2025:

1º lugar – Leggera Pizza Napoletana (São Paulo, Brasil) ;

; 2º – Ti Amo Pizzería (Buenos Aires, Argentina);

3º – Alleria (Santiago, Chile);

4º – Ferro e Farinha (Rio de Janeiro, Brasil) ;

; 5º – QT Pizza Bar (São Paulo, Brasil) e A Pizza da Mooca (São Paulo, Brasil) – empate;

e – empate; 6º – Flama Pizzería (Lima, Peru);

7º – Unica Pizzeria (São Paulo, Brasil) ;

; 8º – Pizzería Portorossa (Pampatar, Venezuela);

9º – La Clásica (San Salvador, El Salvador);

10º – L’Incanto Ristorante (Punta del Este, Uruguai);

11º – Veridiana Pizzaria (São Paulo, Brasil) ;

; 12º – Ardente (Cidade do México, México);

13º – Atte. Pizzeria Napoletana (Buenos Aires, Argentina);

14º – Imilla Alzada (La Paz, Bolívia);

15º – Grazie Pizza Napoletana (Maceió, Brasil) ;

; 16º – Capricciosa (Rio de Janeiro, Brasil) ;

; 17º – Chichilo’s (Rosario, Argentina);

18º – Baco Pizzaria (Brasília, Brasil) ;

; 19º – Siamo nel Forno (Buenos Aires, Argentina);

20º – 400 Pizzería (Santiago, Chile);

21º – Coltivi (Rio de Janeiro, Brasil) ;

; 22º – Pizzardi Artigianale (Bogotá, Colômbia);

23º – Grazie Napoli (Santo André, Brasil) ;

; 24° – Luigia (Foz do Iguaçu, Brasil) ;

; 25º – Nuvola (Buenos Aires, Argentina);

26º – Quintal 333 (Governador Valadares, Brasil) ;

; 27º – Davvero Pizzaria (Santiago, Chile);

28º – Di Bari Pizza (São Paulo, Brasil) ;

; 29º – Paradiso (Pedro Juan Caballero, Paraguai);

30° – Capri (Santiago, Chile);

31° – St. Giovanni’s (Santiago, Chile);

32° – Otto e Mezzo Pizza Verace (Bento Gonçalves, Brasil) ;

; 33º – Frasca (Carlos Barbosa, Brasil) ;

; 34º – Il Caminetto (Santo Domingo, República Dominicana);

35º – Vinny’s (Brasília, Brasil) ;

; 36° – Bento Pizzeria (Rio de Janeiro, Brasil) ;

; 37º – Pizza di Casabona (Santos, Brasil ;

; 38º – L’Aperó (Cidade da Guatemala, Guatemala);

39º – Raffaella (Santiago, Chile);

40º – Pizzeria La Nonna (Aguascalientes, México);

41º – Bambina (Caguas, Porto Rico);

42º – Ella Pizzaria (Rio de Janeiro, Brasil) ;

; 43º – Piccola Fattoria (Rio de Janeiro, Brasil) ;

; 44º – Dopodomani Pizza Gourmand (Caracas, Venezuela);

45º – Wilma’s Pizza (Ourinhos, Brasil) ;

; 46º – Seba’s (Uvita, Costa Rica);

47º – Grosso (Assunção, Paraguai);

48º – Le Mani Pizza Napoletana (Passo Fundo, Brasil) ;

; 49º – Vallino Pizzeria Napoletana (Domingos Martins, Brasil) ;

; 50°: La Bella Pizza (Cali, Colômbia) e CIAO (Porto Alegre, Brasil) – empate;

A avaliação do 50 Top Pizza analisa, além da qualidade das pizzas, o serviço, ambiente, opções de harmonização com bebidas, carta de vinhos e cervejas, manejo de filas e outros elementos que comprovam a excelência na operação de uma boa pizzaria.

As expectativas agora estão voltadas para a premiação mundial do 50 Top Pizza, que deve ocorrer em setembro na cidade de Nápoles.

Além da presença de peso na lista principal, as pizzarias brasileiras também venceram algumas das categorias especiais, como a melhor carta de coquetéis, conquistada pela Veridiana (São Paulo), e a pizza do ano, que foi a Scampi, da Ferro e Farinha, que leva camarões e creme de alho. Os prêmios de melhor pizza frita (Bento Pizzeria, RJ) e Made in Italy 2025 (Unica Pizzeria, SP) também tiveram vencedores brasileiros.

