Qual a melhor pizzaria de SP? Veja a opinião dos chefs da capital

Quando se trata de pizza, cada lugar tem suas particularidades. Aqui em São Paulo não é diferente: com forte imigração italiana para a região desde o século XIX, a cidade e região oferecem desde as versões típicas italianas até opções com um estilo próprio da terra da garoa, chamada de capital brasileira da pizza e estando com certeza entre as cidades que mais consomem pizza no planeta.

Mas qual será a melhor pizzaria de São Paulo? Achar uma resposta definitiva pode ser um pouco complicado, já a cidade oferece pizza para todos os gostos, mas o Paladar foi atrás da opinião de chefs de cozinha que atuam nos grandes restaurantes da região, perguntando sobre quais seriam as pizzas favoritas de cada um.

Os chefs que conversamos

Veja os chefs que nos indicaram as suas pizzarias favoritas pela cidade:

André Mifano , do restaurante Donna;

, do restaurante Donna; Fábio Lazzarini , do Varanda Dinner;

, do Varanda Dinner; Ana Cremonezi , do Ella Fitz;

, do Ella Fitz; Marco Aurélio Sena , do Tantin e do Ventre;

, do Tantin e do Ventre; Diego Gimenez , do restaurante Trio;

, do restaurante Trio; Chico Mancuso , chef parrillero do Rincon Escondido;

, chef parrillero do Rincon Escondido; Rodrigo Aguiar , do Jacarandá;

, do Jacarandá; Martin Casilli , do Grupo Sky Hall (Garden Bar e Terrace Bar);

, do Grupo Sky Hall (Garden Bar e Terrace Bar); Thiago Morais, do Ki-Mukeka;

Segundo os chefs, quais as melhores pizzarias de SP?

Pedimos para cada entrevistado contar um pouco sobre as suas pizzarias favoritas, e tivemos achados que refletem a variedade de pizzarias que podem ser encontradas pela cidade, com indicações que passam pelos diferentes tipos de estilos (algumas que servem apenas por pedaço, outras de estilo napolitano e muito mais).

Veja a lista e estabelecimentos eleitos pelos chefs como as melhores pizzarias de SP:

A Pizza da Mooca

Pizza Carbonara, da 'A Pizza da Mooca'. Foto: Mário Rodrigues

A Pizza da Mooca foi amplamente citada pelos chefs como o destino favorito para saborear pizzas na capital paulista. Presente por dois anos consecutivos (2022 e 2023) na lista das melhores pizzarias do mundo em rankings internacionais, a pizzaria comandada pelo chef Fellipe Zanutto teve como ponto principal destacado pelos entrevistados a massa das pizzas: “A massa é bem fermentada, dá para ver que os caras sabem o que estão fazendo há muito tempo”, analisa Marco Aurélio Sena.

André Mifano, Ana Cremonezi e Marco Aurélio Sena elegeram a Pizza da Mooca como a favorita em São Paulo. Cremonezi comenta que a acidez da massa, possibilitada pelo processo de fermentação natural, é um dos pontos que tornam as pizzas da casa suas preferidas. A chef também elogiou o molho utilizado nas pizzas.

A pizza de calabresa da 'A Pizza da Mooca'. Foto: Mário Rodrigues

André Mifano ressaltou ainda a qualidade da massa, e revelou alguns dos seus pedidos prediletos na Pizza da Mooca: “A Pizza da Mooca é a minha favorita. Duas que eu peço sempre via delivery – porque gosto de comer com ketchup e jamais faria isso em público – são a marinara e a de aliche, que para mim são sensacionais.”

Serviço: Endereços: Rua da Mooca, 1.747 (Mooca) / Rua João Moura, 529 (Pinheiros). Horário de funcionamento: segunda-feira das 18h às 22h, de terça a domingo das 18h às 23h. Delivery disponível no Ifood. Site: www.apizzadamooca.com.br. Instagram: @apizzadamooca.

Picco

Para quem quer conhecer um lugar relativamente novo a opção é o Picco Bar - com clima jovem, música e uma excelente carta de coquetéis Foto: Gabriel Oliveira

“O local foge do perfil tradicional. É um esquema mais descolado, você come os pedaços com a mão mesmo, e esse clima tem tudo a ver com a cidade.” O chef Rodrigo Aguiar está falando do bar-pizzaria Picco, localizado em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. O ar descontraído é apenas um dos fatores que faz com que Aguiar goste tanto do estabelecimento,

Consumidor recorrente de pizza ao redor da cidade, o chef conta que, além dos preços atrativos em comparação com as opções disponíveis na região, o Picco se destaca pela harmonização das pizzas com os coquetéis. A carta de drinques do Picco foi eleita a melhor de 2023 pela coluna de Gilberto Amendola, do Paladar.

Serviço: Picco. Rua Lisboa, 294 - Pinheiros, São Paulo, SP. Horário de funcionamento: de terça a domingo das 18h à 00h, fechado de segunda-feira. Telefone: 11 3081-0066. Delivery disponível no Ifood e no Rappi. Site: opicco.com.br. Instagram: @o.picco.

Bráz

Pizza Caprese servida na Pizzaria Bráz, eleita uma das dez melhores do mundo Foto: Gui Galembeck

Para o chef Diego Gimenez, a Bráz se destaca entre as pizzarias de São Paulo pela experiência de comer no local. “A Bráz é sem dúvida a minha pizzaria. Assistir os pizzaiolos montando a pizza é um show, e o atendimento é impecável”, conta o chef.

Gimenez também comenta que a pizzaria manteve a qualidade apresentada desde o início das operações da Bráz, há mais de 25 anos, e que utiliza ingredientes que aparentam ser de alta qualidade.

Vale ressaltar que a Bráz foi eleita a quarta melhor rede de pizzarias artesanais do planeta em ranking internacional publicado em 2023 pela 50 Top World Artisan Pizza Chains.

Serviço: Bráz Pizzaria. Endereços: Rua Sergipe, 406 (Higienópolis) / Rua Graúna, 125 (Moema) / Rua Apucarana, 1572 (Tatuapé) / Rua Vupabussu, 271 (Pinheiros) / Rua Piracuama, 155 (Perdizes) / Rua Gandavo, 447 (Vila Mariana) / Rua Abílio Soares, 912 (Paraíso). Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira das 18h30 às 23h30, sexta-feira e sábado das 18h30 à 00h30. Delivery próprio e via Ifood. Site: www.brazpizzaria.com.br. Instagram: @brazpizzaria.

Carlos Pizza

TQ SÃO PAULO 30.05.2023 CADERNO 2 PALADAR Matéria sobre as melhores pizzas de Mussarela da cidade. Pizza da Carlos Pizza, da Alameda Tietê, Jardins. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

“Se falam de pizza, já respondo de imediato: Carlos Pizza.” Para o chef parrillero Chico Mancuso, a Carlos Pizza se destaca entre as pizzarias da cidade pela qualidade dos ingredientes utilizados em suas redondas, sendo “disparada a melhor pizzaria de São Paulo”, nas palavras do chef.

O molho, feito com os tomates assados e tostados no forno a lenha, eleva o nível da Carlos Pizza para Mancuso, que também exalta a grande variedade de queijos utilizados pela casa na confecção das pizzas.

A qualidade dos ingredientes agradou os chefs entrevistados. Foto: Tiago Queiroz

Por sua vez, o chef Fábio Lazzarini exalta a qualidade da fermentação das massas da Carlos Pizza, que é uma das favoritas do chef. Em 2023, o Paladar elegeu a pizza de mussarela da Carlos Pizza como a melhor da cidade.

Serviço: Carlos Pizza. Endereços: Alameda Tietê, 658 (Jardins) / Rua Harmonia, 501 (Vila Madalena). Horário de funcionamento: de domingo a quinta-feira das 18h às 23h30, sexta-feira e sábado das 18h às 00h. Delivery disponível no Ifood. Site: www.carlospizza.com.br. Instagram: @carlospizza_sp.

Bocada’s Pizza

Pizzas margherita, marinara e margherita com mozzarella fiordilatte da pizzaria Bocada's. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Comer a pizza no salão é determinante para mim. O delivery pode ser ótimo, mas saborear na própria pizzaria é algo sem comparação”, conta o chef Martin Casilli. Para ele, um dos endereços da cidade que melhor oferece a experiência no salão da pizzaria é a Bocada’s Pizza, na Vila Madalena, zona oeste da capital.

O cuidado com a elaboração das receitas das pizzas é fator forte para o favoritismo da Bocada’s para o chef. Segundo ele, a inovação também entra em jogo, até mesmo com as pizzas e sabores clássicos, que “sempre têm alguma sacada.”

“A massa é leve, desmancha na boca, e o molho de tomate tem aquela acidez correta. E, claro, o salão é ótimo!”. adiciona.

Serviço: Endereço: Rua Delfina, 97 (Vila Madalena). Horário de funcionamento: quarta-feira a domingo das 19h às 23h. Delivery disponível via Ifood e Rappi. Telefone: 11 95177-3061. Delivery disponível via Ifood e Rappi. Site: www.bocadas.com.br. Instagram: @bocada_s.

Grazie Napoli

Grazie Napoli Foto: Grazie Napoli/Divulgação

Localizada no município de de Santo André, na Grande São Paulo, a pizzaria Grazie Napoli é a favorita do chef Thiago Morais. Como o próprio nome sugere, o estilo das pizzas é napolitano, com aquela massa elástica e bem aerada. Morais comenta que a leveza dos recheios é um dos motivos pelo qual ele seleciona a Grazie Napoli como a sua favorita, sem contar o ambiente, que foi descrito pelo chef como “charmoso e aconchegante”.

Serviço: Endereço: Rua das Aroeiras, 317, Jardim Santo André - SP. Horário de funcionamento: domingos, terças, quartas e quintas das 18h às 23h, sexta e sábados das 18h à 00h, fecha às segundas. Delivery disponível via Ifood e Rappi. Telefone: (11) 4432-2308. Site: www.grazienapoli.com.br. Instagram: @grazienapoli.