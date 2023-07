Já imaginou experimentar em primeira mão pratos criados por chefs renomados que participaram de programas como ‘Mestre do Sabor’ e ‘Cook Island: Ilha do Sabor’? Para quem mora em Belo Horizonte, ou estiver de passagem por lá no dia 1° de agosto, provar comidas criadas por esses profissionais será totalmente possível.

O chef Caio Soter - que fez parte de ‘Mestre do Sabor’ - chamou alguns amigos para inovar o menu de seu restaurante, Pacato. O jantar especial do dia 01 de agosto, acontece às 19h30 e apresenta alguns ítens do novo menu da casa, intitulado da ‘Da Lama ao Barro’.

Entre os participantes do jantar a dez mãos, estão nomes como Claudia Krauspenhar (PR), Dário Costa (SP), Kaywa Hilton (BA), além de Rubens Catarina (SP), chef-executivo do grupo D.O.M, do Alex Atala, que não chegou a marcar presença no reality, mas aceitou o convite para se reunir aos amigos nessa celebração

Cada convidado trará um pouco de sua especialidade, contribuindo a criação de um jantar que apresenta um pouquinho de cada canto do Brasil. No entanto, isso é tudo que podemos compartilhar sobre o menu, pois o cliente só ficará sabendo exatamente quais pratos serão oferecidos quando chegar ao Pacato, já que, dessa vez, o chef Caio Soter está planejando um menu confiance (um cardápio fechado, incluindo entrada, prato principal e sobremesa escolhidos pelo chef).

Segundo o sócio da casa, restaurateur Vitor Velloso, com eventos como este, o Pacato tem o objetivo de se tornar ponto de encontro para chefs renomados de todo o Brasil, aproveitando o fato de estar em Belo Horizonte, reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco desde 2019.

Se bateu a curiosidade de provar os pratos misteriosos, faça a reserva neste site, o jantar sai pelo valor de R$ 320.

Serviço

R. Rio de Janeiro, 2735 - Lourdes, Belo Horizonte. (31) 98324-8736. 1º de agosto, às 19h30. Reservas feitas em tinyurl.com/jantardosamigos