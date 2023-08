Saiba as melhores formas de utilizar pimenta-do-reino na cozinha

Companheira do saleiro na maioria dos restaurantes, a pimenta-do-reino é uma especiaria muito apreciada entre os brasileiros. O tempero, que tem origem indiana e chegou ao Brasil no período colonial, possui três tipos: preta, branca e verde.

O momento da colheita e o tratamento aplicado aos grãos é o que difere cada tipo de pimenta-do-reino. A pimenta preta é retirada semi-madura e submetida a um processo de secagem, que resulta em pequenas bolinhas de sabor picante e intenso. A pimenta branca, que provém dos grãos maduros, tem sua camada externa removida. Essa técnica permite que a pimenta tenha um aspecto claro e o sabor mais ameno. Por sua vez, a pimenta verde é colhida antes da plena maturação, conferindo um sabor fresco e picância sutil.

Agora que você já conhece os tipos de pimenta-do-reino, que tal aprender as melhores maneiras de utilizar essa especiaria na cozinha? Com as dicas da chef Talita Próspero, que é docente do curso de gastronomia do Senac, você vai saber tudo sobre esse ingrediente que pode transformar pratos e conferir sabores ainda mais especiais.

Quando utilizar cada tipo de pimenta-do-reino?

A pimenta preta, embora costumeiramente associada a pratos salgados, encontra lugar também em criações doces, desde que usada com moderação. Nesse contexto, ela insere notas picantes que harmonizam com a doçura, gerando composições deliciosas.

A pimenta branca combina com molhos brancos, pratos com frutos do mar, aves, massas leves e ovos.

Já a pimenta-verde desponta como uma escolha versátil: perfeitamente apta a realçar pratos salgados, também combina com carnes vermelhas. A pimenta verde é uma ótima opção para marinadas e finalizações.

Fresca ou pré-moída: qual devo utilizar?

‘’Quando moídas na hora, tanto a pimenta-do-reino preta quanto branca apresentam uma intensidade de sabor superior à versão pré-moída, mantendo íntegros seus óleos essenciais e infundindo um frescor inigualável nas preparações. Por outro lado, os grãos pré-moídos podem ser empregados para temperar pratos de cozimento prolongado e molhos’', explica a chef.

Como equilibrar o uso de pimenta-do-reino sem sobrecarregar o paladar?

A chef Talita Próspero conta que a adoção das especiarias é um caminho sem volta. ‘’A habilidade de equilibrar os temperos de acordo com a preferência pessoal não representa uma tarefa difícil. O ponto principal consiste em dar início com parcimônia, incorporando-os gradualmente para evitar sobrecarregar o paladar. É importante lembrar que o uso das especiarias tem como objetivo realçar, não suprimir, os sabores’'.

Como armazenar a pimenta-do-reino?

A perda de sabor e aroma da pimenta-do-reino ocorre, muitas vezes, por evaporação. Isso significa que um recipiente hermético (totalmente fechado) preserva a ardência da pimenta-do-reino por longos períodos. O ingrediente também perde o sabor quando exposto a quantidades excessivas de luz. Então se for armazenar os grãos em um pote hermético, opte também por lugares mais escuros.

Receitas com pimenta-do-reino

Aprender a fazer receitas com pimenta-do-reino é uma ótima maneira de colocar os conhecimentos em prática, não é mesmo? Confira três pratos que levam pimenta-do-reino: peixe com salsinha crocante, filé de frango à parmegiana e Bife Wellington.