Nos próximos dias 22 e 23, São Paulo recebe direto de Nova York o Smorgasburg, festival de gastronomia criativa considerado um dos maiores do mundo. O evento acontecerá no Obelisco do Ibirapuera, no sábado e no domingo, das 11h às 19h30, e contará com 87 estabelecimentos gastronômicos. A melhor parte? A entrada é gratuita mediante apresentação de ingressos (que podem ser garantidos neste site).

Apesar de ser a terceira vez que a cidade paulistana vivencia este evento, esta edição contará com algumas novidades. Entre os destaques do evento, estão o churrasco americano com tempero asiático dos chefs Ligia Karazawa e Bruno Panhoca, o Chori Donut do Choripanes com o The Good Cop Donut, o pão de queijo de pernil do Trem Doido, a versão paulistana do croque monsieur feito pelo Muamba e muitas outras, que estão entre as 300 criações culinárias que você provará pela primeira vez.

Além disso, o SmorgasBar é outro ineditismo que chega como um espaço dedicado para os drinques autorais do mixologista Vitor Marino. Entre as bebidas, estão o Jane’s Carousel, um drink que mistura rum branco, merlot, calda de pipoca e bitter de chocolate e outros que levam bacon, defumado de charuto, beterraba, pipoca e marshmallow maçaricado. E, se para quem quiser curtir o festival enquanto espera seu pedido ficar pronto, basta utilizar o novo sistema digital de filas por QR Code, que permitirá que as pessoas aproveitem o clima do piquenique com seus amigos, as bebidas e os shows mais livremente.

Claro que um festival de gastronomia não poderia ficar sem música, né? Afinal, um som legal enquanto saboreamos uma boa comida pode deixar tudo ainda mais gostoso. Pensando nisso, bandas e artistas de jazz, folk e indie, como Beba Trio, Marley Nights, Sofya Gaioso, Lucille Berce, Will San´Per e dos DJs Caio Formiga e Xico Anastasia do Coletivo Polvo, são presença marcada no Smorgasburg.

A diversão não para por aí, pois além de tudo isso, o evento ainda tem espaço para a estreia da Dança das Cadeiras Gigantes. A brincadeira é inspirada na competição anual Musical Chairs, que acontece no Bryant Park em Nova York.

E, por fim, os animaizinhos também não ficam de fora do evento, que também garante uma área exclusiva para eles.

Preços dos pratos do Smorgasburg

Veja abaixo preços de alguns dos pratos, doces e bebidas em destaque para você ter uma noção da média de valores do evento.

Chori Donut do Chimi Choropanes - R$ 45,00

Space Burguer do Coolinary - R$ 40,00

El Incrivel Borritogro Mar & Palnt do El Borritogro - R$ 54,90

Pulled Pork Oriental do BBQ Tour - R$ 39,70

Croque Mano do Muamba - R$ 40,00

Fritas Especiais Sure Crisp do Caminhoneta Burguer - R$ 54,00

PDQ Pernil da Fazenda do Trem Doido - R$ 32,00

Rainbow Chessecake do The Chessecake Project - R$ 12,00

Dream Donut do The Good Cop Donut - R$ 23,00

Jane`s Carrousel do Smorgasbar - R$ 35,00

O que significa Smorgasburg?

O termo pode ter soado estranho da primeira vez que leu, né? Você podee ter ficado tentando encaixar as peças, alguma coisa a ver com hamburguer talvez? Não, nada disso. O início de tudo se deu a partir de uma palavra sueca ‘Smorgasbord’, que significa diversidade de comidas em um prato. O ‘burg’ chega com a primeira edição da feira, que aconteceu em Nova York, mais especificamente, no bairro de Williamsburg. Juntando a terminação com a palavra sueca, nasceu Smorgasburg.