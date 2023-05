Testado e aprovado: Bud Zero é eleita a melhor cerveja sem álcool do Brasil, de acordo com ‘Paladar’

Divulgação Ambev Foto: Divulgação Ambev

Consumir cerveja sem álcool é uma tendência que tem modificado o segmento das bebidas, levando grandes marcas a criarem suas versões zero ou com baixo teor alcoólico. Esse sucesso recente passa por várias razões, com um dos principais sendo a qualidade das opções oferecidas. E nessa disputa acirrada, a melhor delas é a Bud Zero.

Foi o que apontou teste independente realizado pelo Paladar, em agosto de 2022, com um júri composto por cinco especialistas em cervejas – com e sem álcool. Eles testaram sete das marcas presentes em um mercado que vendeu 390 milhões de litros no ano passado, segundo levantamento da Euromonitor Internacional, em estudo encomendado pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), o que representou uma alta de 37,6% em relação a 2021.

Ao final da avaliação, que levou em conta quesitos como aparência, espuma, aroma, carbonatação, sabor, aftertaste e drinkability das amostras, os jurados apontaram a Bud Zero como a melhor cerveja sem álcool ou com baixo teor alcoólico do estilo Lager presente ao mercado nacional.

Acabou sendo a confirmação do êxito de uma criação que chegou ao varejo e aos bares há cerca de um ano. Em março de 2022, atenta a essa crescente demanda dos consumidores, a Budweiser lançou a Bud Zero no mercado brasileiro como um produto possibilitador - que possa atender uma verdade do consumidor, de que as pessoas muitas vezes deixam de ir para um rolê porque não querem beber.

Para isso, buscou oferecer uma cerveja sem álcool saborosa, que encantasse o paladar e desmistificasse a percepção de que a bebida não pode ser saborosa como as tradicionais. E, nesse trabalho, contou com a atuação dos profissionais do Centro de Inovação e Tecnologia Cervejeira (CIT) da Ambev, que fica dentro do Parque Tecnológico da UFRJ, no Rio de Janeiro.

Na concepção da Bud Zero, os especialistas do centro de pesquisa e desenvolvimento da Ambev apostaram em outra tendência do mercado cervejeiro: a apresentação de opções low calories. A bebida sem álcool tem 69 calorias na sua versão em lata, de 350ml, e 65 calorias na opção em long neck, de 330ml, sendo uma das opções menos calóricas presentes no mercado brasileiro.

Uma das marcas internacionais a compor o extenso portfólio de cervejas da Ambev no País, a Budweiser também conta na sua versão zero com características semelhantes às da famosa American Lager dos Estados Unidos. Os ingredientes, inclusive, são os mesmos da Budweiser regular, só que sem teor alcoólico.

Além disso, para se aproximar ao máximo do sabor da Budweiser tradicional, a Bud Zero passa por um processo de remoção do álcool, chamado deacolização, seguindo a receita autêntica de american lager com todo o padrão internacional e sabor de Budweiser. Tudo para apresentar ao consumidor as notas aromáticas frutadas, a leve nota de malte e corpo moderado presente na sua versão com álcool.

A ideia é seguir a premissa que norteia as melhores cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico existentes. “Uma boa cerveja sem álcool é aquela que, mesmo com essa peculiaridade, entrega o perfil sensorial do estilo, ou seja, é similar ao mesmo produto com álcool que esteja no mercado”, comenta a cervejeira e sommelière Julia Reis, uma das juradas do Paladar que apontou a Bud Zero como a melhor cerveja sem álcool do Brasil.

De acordo com os especialistas que avaliaram a Bud Zero, a promessa de manter o sabor e a refrescância da versão original da Budweiser em uma versão zero álcool foi cumprida. “Nem parece cerveja sem álcool”, cravou um dos jurados durante a prova realizada em agosto de 2022.

Com o intuito de que esse objetivo fosse alcançado, não faltaram testes e ajustes finos no processo de definição da receita e de fabricação da Bud Zero. Antes do seu lançamento no Brasil, a cerveja sem álcool teve o seu sabor testado e aprovado por mais de mil consumidores. Eles avaliaram o produto em diversos quesitos, como sabor, corpo, cor, intensidade, amargor, entre outros aspectos.

Depois, então, essa aprovação veio do time de especialistas selecionados pelo Paladar. Na degustação às cegas, a Bud Zero garantiu o primeiro lugar por ter boa carbonatação, espuma persistente, aroma frutado, amargor marcante e um final seco.

Pensando que muitas pessoas deixam de sair porque não podem (ou não querem) consumir bebidas alcoólicas, de fato a cerveja Bud Zero é uma saborosa alternativa!