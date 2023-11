VegFest 2023: confira a programação completa do evento

Nesta semana acontece em São Paulo um dos maiores eventos veganos das Américas, que promete surpreender na edição deste ano. O VegFest 2023 é realizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) em parceria com a Francal Feiras.

Atualmente cerca de 30 milhlões de pessoas são vegetarianas no Brasil, segundo a SVB, que considera esse estilo de vida como uma macrotendência. O VegFest busca disseminar essa filosofia para a população em geral e o evento ocorrerá de 30 de novembro a 03 de dezembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Um dos principais atrativos da festa é a Feira Vegana aberta ao público e com entrada gratuita. Neste ano, mais de 100 marcas devem expor seus produtos que abrangem segmentos como alimentos, higiene pessoal, cosméticos, casa e decoração, moda, acessórios, vestuário e produtos para pets.

O VegFest também oferecerá uma extensa programação com atividades culturais, culinárias e esportivas gratuitas ao longo dos quatro dias. Entre as atrações estão alguns palestrantes internacionais; Cozinha Show; Quadra Esportiva; Meditação, Yoga e Acroyoga; Peça de Teatro; Escape Room; e Mesa GreenTeam.

Além disso, o evento ainda conta com a Balada VegFest, uma noite de diversão no Teatro Mars, aberta a todos (ingressos disponíveis para compra no Sympla).

