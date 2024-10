O açaí é uma fruta nativa brasileira que cresce na região amazônica. Ele chama a atenção por sua cor roxa intensa e seu sabor único de fruta silvestre. Além disso, o açaí também é muito versátil, podendo ser consumido de várias maneiras, seja em smoothies, bowls e em sucos.

Outro motivo que torna o açaí tão especial são seus benefícios à saúde que vão desde o aumento de energia até na redução do risco de doenças crônicas. Para entender melhor sobre seus efeitos, conversamos com o nutricionista da Estima Nutrição, Dr. Matheus Baroni. Confira o que ele disse:

Quais os benefícios do açaí?

O açaí é rico em antioxidantes que ajudam a proteger dos radicais livres. Essa ação reduz o risco de doenças crônicas, fortalece o sistema imunológico, promove a saúde da pele e ajuda no combate ao envelhecimento precoce.

A fruta também contribui para a melhora da saúde cardiovascular. Os ácidos graxos presentes no açaí, predominantemente os mono e poli-insaturados, contribuem com a saúde do coração, ajudando a reduzir colesterol e a manter a pressão arterial em níveis saudáveis.

Por ter um alto teor de fibras, o açaí também pode auxiliar na digestão, ajudando o bom funcionamento do intestino.

Ajuda na saúde mental

Os ácidos graxos presentes no açaí podem contribuir para a saúde do cérebro, melhorando a função cognitiva e até melhorando o humor.

Açaí é bom para quem pratica esportes

O açaí proporciona um aumento de energia, o que é ótimo para quem pratica exercícios físicos, podendo ser um efetivo pré-treino, contribuindo para a melhora de rendimento. Mas também é um ótimo pós-treino, restabelecendo as reservas de glicogênio muscular.

Açaí não é remédio

Apesar do açaí oferecer muitos benefícios, ele não deve ser tratado como um remédio. Os especialista orientam a ter um estilo de vida saudável, focado no consumo de alimentos naturais e prática de atividades físicas

Receitas com açaí

Suco de açaí Foto: Matheus Baroni/ Divulgação

Uma boa maneira de começar a introduzir o açaí na dieta é preparar um suco com ele. Confira essa receita simples de suco de açaí que o nutricionista Matheus Baroni nos ensinou.

Smoothie de açaí

Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim Foto: Werther Santana | Estadão

Outra boa opção é um smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim. Confira essa receita fácil clicando no link.

