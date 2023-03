Programa capacita microempreendedores via WhatsApp

O período de isolamento social, imposto pela pandemia, funcionou como um catalisador do processo de transição digital da economia. A adesão tecnológica no ambiente de negócios se mostrou uma decisão essencial à sobrevivência - tanto para empresas que se mantiveram funcionando de forma remota quanto para os pequenos negócios que surgiram como resposta à perda de renda e de emprego em meio à desaceleração econômica vigente.

Vimos, também, que muitos dos nano, pequenos e microempreendedores tiveram de, com dificuldade, dominar rapidamente as ferramentas digitais. No percurso, enfrentaram inúmeros desafios de ordem prática, como acesso a conhecimento e equipamento. Foi nesse ambiente que surgiu a primeira edição do inovador programa JA_É! Jornada de Apoio a Empreendedores, uma formação online, gratuita e via WhatsApp, voltada a apoiar os que precisam dar um gás no negócio e ampliar as vendas no contexto digital.

A iniciativa chega à edição 2023 com a mesma proposta: oferecer conteúdos online gratuitos, enviados por WhatsApp, voltados a capacitar pequenos empreendedores de todo o Brasil, de diversos segmentos e setores, no processo de digitalização dos negócios e no aumento da sua produtividade. As inscrições estão abertas a todos os interessados, já que o programa não tem processo seletivo.

Na prática, todos os inscritos poderão participar de uma jornada de conhecimento online. Entre as novidades desta edição, estão benefícios exclusivos como o acesso gratuito a aplicativos de gestão para pequenos negócios; além de possibilidade de mentorias individuais e de facilitação no acesso a microcrédito.

Acredito ser importante ressaltar que podem participar nano, micro e pequenos empreendedores urbanos e rurais, formalizados ou não. Como um programa que endereça uma proposta concreta para apoiar a inclusão produtiva no Brasil, ele tem por foco empreendedores e empreendedoras que vivenciam uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, sobretudo àqueles que atuam em áreas de baixa mobilidade social como periferias e comunidades de baixa renda e grupos minorizados - todos com potencial de consolidar os negócios no ambiente digital.

No centro do objetivo do JA_É! está o apoio aos microempreendedores para que possam impulsionar a digitalização das ações de comunicação, canais de venda e modernizar os processos de gestão e produção.

Sobre o conteúdo, cabe ressaltar que foi desenvolvido dentro da premissa de que, muitas vezes, uma simples reorganização tem potencial para aumentar a produtividade e a eficiência de nano, micro e pequenas empresas; ao incorporar tais inovações, há incremento nas vendas, redução de custo e aumento na renda do empreendedor.

Na essência, o programa foi desenhado para trazer resultados rápidos e efetivos, via formato prático e adaptado à realidade dos empreendedores, que poderão seguir a jornada online no horário, local e ritmo que melhor se encaixem em sua rotina. Entre os módulos que fazem parte da jornada, destaque para Análise de Mercado, Proposta de Valor, Jornada do Cliente e Presença Digital, Inovação, Fórmula do Lucro, Gestão Financeira, Linhas de Crédito, Planejamento e Objetivos, Futuro.

O programa JA_É! Jornada de Apoio a Empreendedores - cuja inscrição pode ser feita no site bit.ly/JornadaEmpreendedora2023 - é resultado de uma coalizão conduzida pela Artemisia com participação de Accenture, Fundação Arymax, Meta, Potencia Ventures, Fundação Casas Bahia, Instituto XP, B3 Social e Ambev, com o apoio estratégico da Aliança Empreendedora.