Livro aborda como gerir negócios sem fins lucrativos de maneira ética, eficiente e sustentável

"E como um negócio com fins lucrativos conseguiria tocar iniciativas com um objetivo que na?o e? guiado único e exclusivamente pela meta financeira? A resposta na?o e? tão complexa assim: inspirando-se e formando parcerias com iniciativas sem fins lucrativos que ja? trabalhavam nas áreas em que essas companhias buscavam gerar melhorias. Além disso, com maior potencial e facilidade de se informar, os últimos anos tambe?m fizeram com que os consumidores e a sociedade como um todo se tornassem mais críticos e mais exigentes com as empresas e os governos.

Cada vez mais conscientes dos reflexos do capitalismo, do aquecimento global e da poluição, as pessoas estão demandando por mais cuidado com os impactos sociais e ambientais das ações na?o apenas dos indivíduos, mas das corporações e de pessoas jurídicas com as quais se associam" - essa é uma das reflexões trazidas por Cris Camargo, no livro Sua Causa Merece Mais: como gerir negócios sem fins lucrativos de maneira ética, eficiente e sustentável, lançado pela Primavera Editorial.

CEO do IAB Brasil - negócio setorial sem fins lucrativos -, Cris Camargo tem uma trajetória consolidada como gestora de negócios de impacto e como professora da Miami Ad School, além de ser conselheira de administração de organizações e empresas. No livro, entre as reflexões, ela traz um questionamento interessante sobre como a decisão de empreender com impacto social gera preconceitos e "olhares piedosos", sobretudo daqueles que não entendem como um profissional pode trocar uma carreira promissora no segundo setor pela ideia de impactar positivamente a sociedade.

A autora conta que a vontade de escrever o livro veio do desejo de mostrar que atuar em uma associação, ONG, fundação ou um negócio social (com ou sem fins lucrativos) não é o "fim de carreira", mas o começo de uma nova e longa atuação profissional guiada por novas balizas, outras missões, diferentes valores e objetivos. Já o desejo de migrar para um novo setor nasceu da vontade de empreender; de usar os conhecimentos que tem de administração e gestão - aplicados por anos no mundo corporativo - em um negócio cujo propósito "não é apenas fazer o bem, mas fazê-lo direito", nas palavras da autora.

Um dos pontos levantados por Cris Camargo é a falsa noção daqueles que atuam no mercado corporativo tradicional de que o conceito de eficiência não se aplica nos negócios movidos por causas - que têm o objetivo de serem transformadores, impactantes. Embora seja um questionamento normal, defende a autora, ele e? reflexo dos preconceitos que ainda rondam as instituições sem fins lucrativos, que em muitos casos ainda são vistas como empresas com menos "racionalidade", objetividade e eficiência, por na?o terem como objetivo primordial o lucro que gera dividendos aos seus sócios. "Paira sobre os negócios sem fins lucrativos essa aura de que são improdutivos, menos rigorosos com a prestação de contas, obsoletos ou mais suscetíveis a? corrupção", afirma.

Cris Camargo, CEO do IAB Brasil e autora do livro "Sua causa merece mais". Foto: Rodrigo Trevisan

Sobre o modelo do negócio - e as dimensões da sustentabilidade do empreendimento social nos mais diversos formatos -, Cris traz alguns exemplos consistentes (Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões foi um dos entrevistados da autora) e modalidades de receita. Remuneração, progressão de carreira, contratação e gestão de talentos, dicas para se relacionar com o poder público, foco no G (governança) do ESG, sustentabilidade financeira e cuidado para não se apaixonar pela causa (sim, pelo problema que quer resolver) são alguns dos insumos valiosos da obra.

Continua após a publicidade

Por fim, acho importante pontuar que os negócios de impacto social e ambiental, os negócios sociais, os modelos de organizações e instituições - que atuam com impacto positivo para as pessoas e para o mundo - compõem um ecossistema que comporta formatos com empresas e iniciativas com ou sem fins lucrativos. De comum, os modelos têm o propósito de resolver ou mitigar um problema que atinge a população em situação de vulnerabilidade social e financeira. No final do dia, transformar o mundo em um lugar mais equânime em oportunidades e próspero para a humanidade requer muitas mãos, muitos talentos, muita coragem e criatividade.