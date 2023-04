Mobilidade urbana: uma oportunidade para negócios de impacto social e ambiental

Desafio complexo e de alto impacto na sociedade, a mobilidade urbana está atrelada, essencialmente, a direitos por ser uma atividade essencial para que cidadãs e cidadãos consigam, no deslocamento, acessar oportunidades de emprego, serviços de saúde e educação.

Para se ter uma ideia da importância do tema - sobretudo para a população em situação de vulnerabilidade social e econômica -, as famílias de baixa renda comprometem mais de um terço do orçamento com o transporte, ao passo que a representatividade dessa despesa nos estratos mais ricos não ultrapassa a faixa dos 15% da renda, de acordo com análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Essa discrepância, aliás, decorre da própria restrição da renda.

Na prática, o elevado comprometimento da renda com o transporte urbano, observado entre as famílias mais pobres, reflete em pelo menos dois graves problemas na relação entre mobilidade urbana e exclusão social.

R$ 300 mil serão distribuídos entre três negócios Foto: unsplash/@guilhermestecanella

O primeiro é que o elevado dispêndio com o transporte causa um estresse econômico, ou seja, há menor disponibilidade de recursos para custear alimentação, educação, habitação e despesas emergenciais - o que deixa as famílias mais pobres em situação de maior vulnerabilidade a choques financeiros negativos. O segundo, apontado pelo IPEA, é que o alto custo do transporte limita a quantidade de viagens, impactando a acessibilidade a oportunidades de emprego e serviços essenciais, agravando os problemas de exclusão social.

Diante deste cenário, os negócios de impacto social e ambiental focados em mobilidade são extremamente estratégicos para vencer essas e outras barreiras relacionadas à temática. Uma das iniciativas para apoiar esses empreendedores e essas empreendedoras com soluções dentro do tema está com as inscrições abertas.

O programa ImpactaMOB: Inovação Aberta em Mobilidade Urbana - parceria entre Fundação Grupo Volkswagen e Artemisia - chega à segunda edição e selecionará negócios alinhados à temática, que tenham alto potencial de impacto positivo em escala. A proposta é apoiar a implementação de projetos-piloto com suporte financeiro de até R$ 300 mil distribuídos entre três negócios; acesso a mentores e especialistas; e acompanhamento para o desenvolvimento das soluções.

Em conversa com Vitor Hugo Neia, superintendente da Fundação Grupo Volkswagen, ele destaca que a organização tem buscado apoiar tecnologias sociais inovadoras voltadas a contribuir para fazer das cidades espaços mais acolhedores, resilientes e democráticos; Neia acredita na importância de refletir sobre o tema da mobilidade e criar soluções conectadas à realidade dos territórios e das comunidades, sem deixar de olhar para as tendências do futuro. Compartilho dessa visão de que o empreendedorismo de impacto aliado à inovação possa ser uma via de contribuição para a resolução de parte dos desafios relacionados à mobilidade no Brasil.

As inscrições para o ImpactaMob podem ser feitas até 10 de abril pelo site https://artemisia.org.br/impactamob/.