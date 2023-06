Quer abrir um negócio e tem até R$ 50 mil para investir? Uma possibilidade é comprar uma franquia mais barata. Há muitas opções, em áreas como energia solar, sorveteria e escola de idiomas.

As franquias vêm crescendo no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF) o faturamento chegou a R$ 211,4 milhões em 2022, uma alta de 14% em relação a 2021.

No último relatório divulgado pela associação, são listadas as 50 maiores franquias do País em 2022, com relação ao número de unidades.

Selecionamos as cinco maiores com investimento inicial mínimo de até R$ 50 mil.

Os valores apresentados são estimativas divulgadas pelas próprias companhias, podendo variar dependendo das especificidades de cada investimento. O faturamento médio mensal, por exemplo, varia de acordo com a modalidade e o formato da franquia escolhida. Além disso, é importante frisar a necessidade de planejamento prévio e estudo detalhado para que os lucros sejam reais e o negócio prospere.

Abaixo, a lista completa.

1. Seguralta

Oitava maior franquia de 2022, a corretora de seguros Seguralta tem mais de 1,7 mil pontos espalhados pelo País e mais de 50 anos de experiência no ramo. A empresa oferece diferentes implementações de franquia, desde a opção de home-office até a possibilidade de trabalahar com ponto comercial padronizado ou não.

O investimento mínimo inicial é de R$ 32,5 mil, e o retorno ocorre de 12 a 36 meses. O faturamento médio mensal da Seguralta varia entre R$ 80 mil e R$ 180 mil conforme a modalidade escolhida.

2. Oggi Sorvetes

Lançada na capital paulista há cerca de dez anos, a Oggi Sorvetes é hoje a 21º maior franquia do Brasil. A empresa aposta em um conceito de “loja de fábrica”, com a venda dos produtos para o consumo em casa, numa espécie de “supermercado de sorvetes”, segundo a própria marca. Atualmente, a Oggi possui mais de 800 unidades ao redor do País.

O investimento mínimo inicial é de R$ 50 mil e o retorno ocorre em um tempo estimado de 18 a 24 meses. A marca auxilia o franqueado no mapeamento de áreas de interesse para a instalação da unidade e também na busca pelo ponto. Procurada pelo Estadão, a empresa não divulgou o faturamento médio mensal da franquia até a publicação deste texto.

Com mais de 800 unidades, a Oggi Sorvetes foi a 21ª maior franquia do País em 2022 Foto: Oggi Sorvetes

3. CNA

Com cerca de 50 anos de experiência no mercado, a rede de escolas de idiomas CNA é atualmente a 27ª maior franquia do País, segundo a ABF. São mais de 600 unidades da rede, que possui metodologia de ensino própria, que possui modalidades que incluem ensino presencial e a distância. Além do ensino de idiomas, a rede também é cadastrada como centro aplicador de exames de proficiência como o da Universidade de Cambridge (inglês) e SIELE (espanhol).

Com investimento inicial mínimo de R$ 50 mil, a franquia oferece retorno de 24 a 48 meses e um faturamento médio mensal de R$ 95 mil. A marca oferece suporte para o início das operações, além de consultoria operacional e pedagógica.

4. Nutrimais

A rede de suplementação paulista Nutrimais oferece produtos de suplementação mineral para animais há mais de dez anos. Com mais de 600 unidades, a franquia tem suplementos para gado, aves, peixes, entre outros tipos de criação. O investimento inicial mínimo no negócio, que figura como 28ª maior franquia do País, é de R$ 42,4 mil. Procurada pelo Estadão, a empresa não divulgou o faturamento médio mensal da franquia até a publicação deste texto.

5. Solarprime

A 39ª maior franquia de 2022, a Solarprime já possui mais de 400 unidades com foco na construção de usinas de energia solar de todos os tamanhos. A franquia oferece soluções para a produção de energia doméstica e corporativa, contando com soluções também para a indústria e para o meio rural.

O investimento mínimo inicial é de R$ 32 mil e o retorno estimado ocorre de cinco a doze meses. Há opções para a instalação de franquia home-office ou com ponto fixo e auxílio da empresa para implementação. Além disso, não há necessidade de conhecimento técnico prévio sobre o tema e os franqueados passam pro treinamentos para estarem habilitados a operar o negócio. Procurada pelo Estadão, a empresa não divulgou o faturamento médio mensal da franquia até a publicação deste texto.