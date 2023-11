A massoterapeuta Josie Rushing, 38 anos, de São José do Rio Preto (SP), começou modestamente, investindo US$ 200 (menos de R$ 1.000) em 2017 para oferecer serviços de drenagem linfática num quarto de hóspedes de um apartamento alugado nos EUA. Hoje é CEO do Brazilicious Beauty Spa, com três clínicas, faturou US$ 1,6 milhão (R$ 7,8 milhões) em 2022 e tem celebridades entre suas clientes. A projeção para este ano é chegar a US$ 2,3 milhões (R$ 11,3 milhões). A drenagem linfática se propõe a eliminar o excesso de líquido e toxinas no corpo.

Antes de ingressar na área da massoterapia, Josie acumulou uma década de experiência em comunicação estratégica e assessoria de imprensa trabalhando em multinacionais no Brasil. Em 2017, decidiu deixar tudo para trás e buscar o seu sonho nos EUA. Hoje, ela é reconhecida por seu sucesso entre atrizes de Hollywood, com nomes como Lili Reinhart (de Riverdale), Jamie Chung (Dexter: New Blood) e Sophia Bush (One Tree Hill) entre suas clientes .

A mudança para o exterior aconteceu quatro anos após uma tentativa anterior, em 2013, quando Josie teve que retornar ao Brasil para tratar uma trombose cerebral. Sua volta aos EUA foi em 2016, depois de passar a lua de mel no país com o marido, o americano Robert Rushing, 41.

Brasileira começou atendimentos em quarto de hóspedes e hoje fatura milhões com celebridades Foto: Arquivo pessoal

No país norte-americano, resolveu realizar um sonho antigo: trabalhar com drenagem linfática, um modelo de massagem que visa reduzir a retenção de líquido no corpo. “Eu sempre fui a ‘mão mágica’ da família, das amigas, do grupinho, mas não enxergava isso como uma profissão rentável no Brasil. Só tomei coragem nos Estados Unidos, quando percebi a oportunidade de unir a paixão ao dinheiro”, diz Josie.

Começou em quarto de hóspedes

Um pequeno quarto de hóspedes no apartamento que o casal alugou no Texas tornou-se o primeiro local de atendimento de Josie. O investimento inicial foi de US$ 200 (R$ 981,40). “Comecei só com o creme. Depois, comprei uma maca”, conta. Mas destaca que suas mãos são seu instrumento de trabalho mais valioso.

Meses depois, eles se mudaram para uma casa maior. No primeiro andar, Josie montou uma clínica, enquanto o segundo permaneceu como residência. Em maio de 2020, durante a pandemia, migrou para um prédio comercial no Texas, onde inaugurou a Brazilicious Beauty Spa, investindo aproximadamente US$ 12 mil (R$ 58,9 mil).

Atualmente, a Brazilicious opera em três estabelecimentos: dois no Texas e um no Tennessee, inaugurado há quatro meses, estado onde Josie mora hoje com o marido. O negócio emprega diretamente 39 profissionais, incluindo massoterapeutas, equipe de marketing e de atendimento ao cliente.

“Muitos são brasileiros, faço questão de empregar pessoas de onde eu vim”, diz Josie. A agência responsável pela comunicação do empreendimento é da sua cidade natal, São José do Rio Preto.

Além das clínicas, há dois meses Josie oferece cursos de mentoria para ensinar a sua técnica de drenagem. Com óculos de realidade virtual, as aulas reúnem alunas de 20 países e 39 estados americanos.

A empresária ainda tem duas linhas de produtos para cuidados estéticos e massagem, para uso pessoal e profissional.

Enfrentou preconceito nos EUA

Empreender fora do Brasil foi um desafio para Josie. Hoje cidadã americana, a massoterapeuta compartilha que enfrentou preconceitos no início devido à sua nacionalidade brasileira e à falta de conhecimento do público acerca do serviço que oferecia.

“Eu vim praticamente como uma precursora da drenagem linfática nos Estados Unidos. As americanas não estavam acostumadas com o uso de duas toalhinhas para tampar os seios e a região genital, por exemplo. Tudo aqui era muito formal”, expressa.

Inicialmente, Josie atendia apenas clientes brasileiras, que já estavam familiarizadas com o serviço. Depois, ela conquistou o público latino. Atualmente, Josie destaca que 99,9% de suas clientes são americanas, sendo os spas exclusivamente voltados para mulheres.

Cerca de 80% da demanda da sua empresa está relacionada à drenagem linfática, apelidada de ‘Brazilian Lymphatic’ nos EUA. “Sem dúvida, é o carro-chefe”, afirma Josie. A massagem é oferecida em três opções: corpo, rosto e pós-cirúrgico.

O valor para a drenagem no corpo ou pós-cirúrgica é de US$ 165 (R$ 810), realizada pelas massoterapeutas do Brazilicious. Pelas mãos de Josie, o preço sobe para U$ 500 (R$ 2.453). Se incluir a área do rosto, o valor total é de US$ 656 (R$ 3.220), com uma duração de 1h15.

Fez sucesso entre celebridades

Josie Rushing realiza frequentes deslocamentos entre Nova York, Los Angeles e Miami a pedido de celebridades. “No começo, eu buscava atendê-las. Hoje, são elas que me procuram”, orgulha-se.

Segundo a massoterapeuta, “bastou atender a primeira” para o serviço ficar famoso entre as influenciadoras e estrelas americanas. “Quando você faz um serviço bem feito, as pessoas falam, isso corre nos bastidores. Depois que as assistentes descobrem que a celebridade gosta do seu serviço, é você e acabou”, afirma.