Olhar para uma proposta de franquia e ter como previsão um lucro mensal de R$ 40 mil é muito tentador. E muito possível também. Mas é preciso tomar alguns cuidados e prestar atenção em tópicos importantes - que acabam sendo negligenciados por franqueados, de acordo com especialistas. Por aqui, vamos te mostrar uma lista com empresas que prometem este retorno. E também vamos explicar, com ajuda do Sebrae-SP, como se blindar em relação a possíveis “frias”.

Um dos pontos mais relevantes para se prestar atenção é o seguinte: não pense que uma previsão de lucro que o franqueado considere alta vai significar um prazo de retorno rápido. Há inúmeros fatores que podem influenciar este período de payback - especialmente o tempo de maturação do negócio.

Um empreendimento vai demorar um certo tempo para atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, quando os custos, como funcionários, contas de consumo e aluguel, são pagos pela própria operação.

Portanto, mesmo que exista uma boa previsão de lucro, isso não quer dizer ele que acontecerá logo nos primeiros meses. É aqui, inclusive, que se faz necessário o capital de giro. É ele - esse colchão financeiro - que vai segurar as pontas do negócio para que haja uma operação saudável, sem riscos de endividamento. É similar ao que se chama reserva de emergência para pessoa física.

Fachadas e logos das empresas presentes na reportagem: Emagrecentro, OrthoDontic, Oral Sin e Odonto Company Foto: Divulgação/Emagrecentro, Divulgação/OrthoDontic, Divulgação/OralSin e Divulgação/Odonto Company

“Dependendo do setor, esse ponto de equilíbrio pode vir mais rapidamente. Se for para alimentação, pode chegar em até seis meses. Para vestuário, talvez demore de 12 meses a 24 meses. É preciso saber que, até isso acontecer, os custos precisarão ser pagos com o capital de giro”, explica o consultor de negócios do Sebrae-SP Artur Shoiti Takesawa.

Continua após a publicidade

Ele complementa que existe, ainda, um outro erro crucial que costuma ser cometido por parte de empreendedores: não considerar o pró-labore na conta.

O pró-labore nada mais é do que o salário do empreendedor. Quando a pessoa sai de um trabalho, por exemplo, e passa a se dedicar ao negócio, ela também precisa ter uma renda. Esse valor precisa contar como despesa fixa do faturamento, de acordo com o especialista do Sebrae-SP, já que faz parte dos custos. Isso, inclusive, vai ajudar a ter uma visão mais realista do quanto será o lucro da empresa - é um erro corriqueiro achar que o lucro pode ser sinônimo de salário, ressalta Takesawa.

Onde existe essa previsão de lucro?

Já falamos em outra reportagem sobre o que é faturamento e o que é lucro. De maneira resumida:

o faturamento é o que a operação da empresa arrecada

o lucro é o faturamento após descontar despesas fixas e variáveis, como funcionários, aluguéis, contas de consumo, empréstimos, pró-labore, entre outras.

E já comentamos também que, obrigatoriamente, como prevê a lei 13.966/2019, que rege o setor de franchising no Brasil, informações essenciais precisam ser entregues por meio da Circular de Oferta de Franquia (COF), com, no mínimo, 10 dias de antecedências de uma eventual assinatura de contrato ou pré-contrato. Neste documento, é mandatória, conforme ressalta Takesawa, a presença de estudo de viabilidade do negócio, que, entre outros tópicos, inclui uma previsão de lucro.

Continua após a publicidade

“Tudo que é apresentado pela marca é uma média do que acontece na operação da empresa. Mas é essencial que o franqueado também faça um estudo, dentro da própria realidade, considerando variáveis como local, público-alvo e marketing, para conseguir saber o quanto tudo pode ser, de fato, viável”, complementa o consultor do Sebrae-SP.

Confira a seguir quatro opções de empresas que prometem lucro mensal de R$ 40 mil. As informações estão organizadas na seguinte ordem:

investimento inicial: valor que precisará ser desembolsado pelo empresário; faturamento médio mensal: valor bruto que a operação consegue girar; lucro médio mensal: valor que desconta as obrigações mensais, como pagamento de funcionários, aluguel, contas de consumo, etc; prazo de contrato: tempo que o franqueado poderá utilizar a marca, com eventuais obrigações, contrapartidas e multas previstas, em casos de quebra; royalties: uma espécie de mensalidade para usar tanto a marca quanto o know how da empresa; taxa de manutenção: inclui possíveis gastos com fundo de marketing, para investimento em prospecção de clientes, valores de licenciamento de softwares internos, entre outros custos.

Vale sempre lembrar que os valores apresentados pelas marcas que trabalham com franquias representam estimativas. Isso significa que pode haver algum custo maior durante a operacionalização ou algum lucro menor ao longo dos meses. Tudo vai depender da realidade da unidade, como local, público-alvo, fluxo de pessoas, entre outros.

OrthoDontic

Rede de franquias de ortodontia.

Investimento inicial total estimado: entre R$ 415 mil e R$ 432 mil

Continua após a publicidade

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Lucro médio mensal: entre R$40 mil e R$50 mil

Prazo de retorno: de 25 a 29 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 8%

Taxa de manutenção/mês: R$ 750

Oral Sin

Continua após a publicidade

Marca especializada em implantes dentários.

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 210 mil

Lucro médio mensal: R$ 52,5 mil

Prazo de retorno: 21 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 6%

Continua após a publicidade

OdontoCompany

Rede de clínicas odontológicas.

Investimento inicial total estimado: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 190 mil

Lucro médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Continua após a publicidade

Royalties/mês: 7% sobre faturamento bruto

Taxa de manutenção/mês: R$ 395,89

Emagrecentro

Rede de franquias especialista nas áreas de emagrecimento e estética corporal.

Investimento inicial total estimado: R$ 161,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Lucro médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 11%