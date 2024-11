Como evitar os riscos das bets para crianças e adolescentes? | Dois Pontos

A proximidade com o futebol, os games e o celular fizeram com que as bets entrassem no universo infantil e adolescente com uma força que preocupa escolas, famílias e especialistas. Um dos grandes riscos é a forma como as apostas esportivas são apresentadas, o que atrai crianças e adolescentes. A publicidade ostensiva online e offline, com influenciadores e até medalhistas olímpicos, durante o jogo de futebol, na camisa dos times, nas redes sociais, normaliza as bets e faz com que pareçam saudáveis e divertidas.

O fato de os jogos estarem disponíveis em celulares, além de facilitar o acesso, incorpora uma camada de preocupação. A falta de regulamentação no País, que só agora começa a ser enfrentada, também permite que o público infanto-juvenil fique desprotegido e tenha acesso a uma atividade proibida para menores.

Como enfrentar mais esse desafio para famílias e escolas? O Dois Pontos conversou com especialistas sobre o assunto, o psiquiatra da infância e da adolescência e pesquisador do Instituto Ame Sua Mente, Gustavo Estanislau, e a coordenadora de programas do Instituto Alana, Maria Mello.

O episódio é apresentado pela colunista do Estadão, Roseann Kennedy, com a participação da repórter especial e colunista de educação do Estadão, Renata Cafardo.