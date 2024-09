Como falar sobre riscos de bets com crianças e adolescentes? Veja dicas

A proximidade com o futebol, os games e o celular fizeram com as bets, plataformas de apostas esportivas online, entrassem no universo de crianças e adolescentes com uma força que preocupa escolas, famílias e especialistas.

O maior risco é a forma como as apostas esportivas são apresentadas, o que atrai fortemente crianças e adolescentes. A publicidade ostensiva online e offline, com influenciadores e até medalhistas olímpicos, durante o jogo de futebol, na camisa dos times, nas redes sociais, normaliza as bets e faz com que pareçam saudáveis e divertidas. A falta de regulamentação no País, que só agora começa a ser enfrentada, também permite que o público infanto-juvenil fique desprotegido e tenha acesso a uma atividade proibida para menores. O Instituto Jogo Legal, entidade que representa o setor, diz que o problema está nos sites irregulares.

Para Gustavo Estanislau, psiquiatra da infância e da adolescência, as famílias devem ter cuidado com o tom para abordar o problema. “Tem mãe e pai com discurso alarmista para tudo. Aí as bets vão entrar em mais um grupo de coisas que os pais trazem”, afirma.

“Nesses casos, as crianças começam a desenvolver senso de alarme para tudo, com medo do mundo, ou passam a bater de frente e a testar tudo porque não conseguem mais discernir”, acrescenta ele, pesquisador do Instituto Ame Sua Mente.

Veja dicas de especialistas para lidar com o tema:

Compartilhe relatos ou histórias de quem teve problemas com apostas, como perdeu muito dinheiro, vício ou efeitos na saúde mental

Não trate as apostas como algo divertido

Não discuta pretensas habilidades para se conseguir ganhar mais facilmente

Fique atento à cultura de apostas de adultos dentro da família, isso também leva a uma naturalização para crianças e adolescentes

Fale de riscos, mas com equilíbrio e bom senso. Ser alarmista com tudo pode fazer a criança ou adolescente ter medo de tudo ou, por outro lado, querer testar os pais

Discuta educação financeira e fale do valor do dinheiro, de como ele é ganho e da importância de se poupar o futuro

Acompanhe de perto as atividades das crianças e adolescentes em celulares e redes sociais

Em nota, o Ministério da Educação (MEC) diz que a educação financeira faz parte da Base Nacional Comum Curricular e diz que as transformações na sociedade com o uso de novas tecnologias são “imprescindíveis para inserção crítica e consciente” e devem ser “incorporados pelas redes de ensino e pelas escolas”. Afirma ainda induzir a abordagem de tais conteúdos a partir de ações como a Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef) e formação de professores.

Já a pasta da Saúde informa que tem ampliado o atendimento a pessoas com problemas de saúde mental, incluindo o jogo patológico. E diz que foram habilitados mais novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) este ano, sendo 314 para atendimento exclusivo de crianças, adolescentes e jovens.