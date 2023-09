‘Estadão’ lança o vodcast ‘Dois Pontos’; assista ao programa de estreia

O Estadão lança nesta quarta-feira o vodcast Dois Pontos, programa semanal de debates sobre temas relevantes do Brasil e do mundo, sempre a partir de dois pontos de vista de especialistas no assunto, que podem ter visões antagônicas ou complementares.

A apresentação ficará a cargo da jornalista Roseann Kennedy, editora da Coluna do Estadão, que sempre estará acompanhada de outro repórter do jornal, especializado na cobertura em pauta, para ampliar e aprofundar a discussão. Assista ao programa de estreia:

Vodcasts são podcasts transmitidos em vídeo, pensados para o consumo online, mostrando ao espectador todos os detalhes da interação entre apresentadores e entrevistados. O consumo de notícias em vídeo é uma tendência consolidada nas redes sociais: 41% dos brasileiros usam o YouTube para se informar, de acordo com o Reuters Digital News Report 2023. Hoje, a rede só fica atrás do WhatsApp, com 43% da preferência dos brasileiros quando o assunto é notícia.

O Dois Pontos estará disponível no perfil do YouTube do Estadão, em vídeo no Spotify e no formato de áudio, como podcast, nas demais plataformas de streaming, sempre às quartas-feiras, às 10h.

“O Dois Pontos surgiu para cumprir uma missão jornalística das mais relevantes no mundo caótico em que estamos imersos desde que abrimos os olhos de manhã. Essa missão é dar sentido a temas complexos da maneira mais eficiente possível: com a promoção do debate franco entre pessoas que concordam em discordar civilizadamente em público, de modo que as divergências produzam mais luz do que calor”, afirma Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Grupo Estado.

Nesse sentido, o Dois Pontos oferece ao leitor/espectador/ouvinte do Estadão um produto novo, de consumo fácil e ágil, na plataforma que ele preferir. E com conteúdo para ampliar seu repertório pessoal e profissional, para compreender melhor assuntos em discussão ao seu redor.

Continua após a publicidade

Raphael Lima, Arthur Barrionuevo, Roseann Kennedy e Luiz Raatz na primeira edição do 'Dois Pontos'. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para o programa de estreia, o tema escolhido foi o libertarianismo e as eleições na Argentina. Participaram do debate o ativista libertário Raphaël Lima, fundador da plataforma de conteúdo Ideias Radicais e líder de políticas públicas do Partido Novo, e Arthur Barrionuevo, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e consultor econômico nas áreas de defesa da concorrência e regulação de telecomunicações, além do jornalista Luiz Raatz, subeditor de Internacional do Estadão.

“Vivemos um momento no qual é necessário reaprender a ouvir. De forma respeitosa, com disposição para dialogar e refletir. Espero muito poder contribuir para um ambiente de debate e aprofundamento de temas relevantes para a sociedade. E torço muito para que mesmo os polos opostos nas discussões consigam voltar a dialogar”, diz Roseann.

Novas iniciativas em vídeo, como o Dois Pontos, têm sido peça-chave no movimento do Estadão para oferecer um jornalismo mais moderno e conectado à audiência. Nos últimos meses, o jornal apresentou dois produtos novos nas redes sociais: as checagens em vídeo do Estadão Verifica, que desmentem as fake news nos canais em que elas circulam, e o Joga na Busca, que traz as dúvidas mais buscadas na internet sobre figuras políticas para elas mesmas responderem.