Israel x Hezbollah, Hamas e Irã: qual o futuro do Oriente Médio? | Dois Pontos

Um ano após os ataques terroristas do Hamas no sul de Israel, que deixaram 1,2 mil mortos e 250 sequestrados, o país está em uma guerra de múltiplas frentes. Tel-Aviv enfrenta o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano e troca ataques diretos com o Irã.

Em Teerã, existe uma expectativa para saber como será a retaliação de Israel após os ataques com 180 mísseis balísticos no inicio de outubro. Em Tel-Aviv, o país segue amplamente polarizado e dividido entre os que querem um acordo para a libertação dos 101 reféns que seguem em Gaza e o que desejam uma guerra total, que acabe com Hamas, Hezbollah e possivelmente com a teocracia iraniana ao mesmo tempo.

Este cenário incerto é o tema do novo episódio do programa Dois Pontos. Na bancada, Leonardo Trevisan e Gunther Rudzit, professores de relações internacionais da ESPM, discutem sobre o momento atual da guerra no Oriente Médio.

O episódio tem a apresentação de Roseann Kennedy, e a participação do repórter da editoria de Internacional, Daniel Gateno.