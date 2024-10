Israel presta homenagens às vítimas um ano após ataque que marcou início da guerra contra o Hamas

Israel prestou homenagens nesta segunda-feira, 7, às vítimas do ataque do grupo terrorista Hamas contra o território israelense, em 7 de outubro de 2023. O ataque desencadeou a guerra que ainda se estende na Faixa de Gaza.

As homenagens começaram em Re’im, local do massacre do festival de música Nova, onde uma multidão observou um minuto de silêncio às 6h29 pelo horário local, hora do início do ataque do Hamas ao sul de Israel. O setor permanece praticamente intacto, com dezenas de veículos queimados, tendas, sacos-cama e roupas espalhadas pelo campo.

Veículos blindados do exército israelense avançam em direção à fronteira com a Faixa de Gaza em outubro de 2023 Foto: YURI CORTEZ

PUBLICIDADE Pouco depois do início, quatro mísseis foram lançados a partir da Faixa de Gaza, três dos quais foram interceptados e outro caiu numa área despovoada, disseram os militares israelenses em comunicado. O Hamas assumiu a responsabilidade pelos disparos. Em menção ao aniversário da guerra o grupo prometeu em comunicado que continuará combatendo “a agressão” de Israel, que descreveu como uma entidade “cancerosa que deve ser eliminada”.

O presidente israelense, Isaac Herzog, incentivou o mundo a “apoiar Israel” para alcançar a paz. “O mundo deve perceber e compreender que para mudar o curso da história e alcançar a paz, um futuro melhor para a região, deve apoiar Israel na sua batalha contra os seus inimigos”, afirmou em comunicado.

Outras manifestações também estão planejadas em Tel Aviv e Nir Oz, um kibutz onde trinta habitantes morreram e mais de 70 foram feitos reféns.

Além disso, em Sydney, Berlim, Buenos Aires e Nova Iorque serão realizados comícios ou cerimónias para marcar o aniversário da ofensiva surpresa que deixou 1.205 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da agência de noticiais AFP baseada em números oficiais de Israel.

No domingo, dezenas de milhares de pessoas se manifestaram em todo o mundo para prestar homenagem às vítimas do 7 de Outubro ou para apoiar os palestinos após um ano da guerra sangrenta na Faixa de Gaza. /AFP