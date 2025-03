O Brasileirão pode ser mesmo a próxima Premier League? | Dois Pontos

Um artigo publicado na revista inglesa The Economist disse como o Brasil poderia ser a “próxima Premier League”, comparando o futebol do País com a maior liga deste esporte no planeta, a inglesa. Mas, afinal, estamos mesmo perto disso?

Por conta dos altos salários e valores econômicos que correm no futebol brasileiro e domínio pleno neste sentido, além do esportivo, perante aos rivais do continente, os times daqui dominam a América do Sul, tendo ganhado as últimas seis edições da Libertadores, com quatro finais só entre clubes do País neste período. Muitas dessas potências econômicas no nosso futebol nasceram após a popularização das SAFs (Sociedade Anônima do Futebol), que transformaram os clubes em empresas com um dono que compra o futebol e investe nele.

Para falar sobre esse assunto, o Dois Pontos desta semana convidou Fábio Wolff, sócio da Wolff Sports, agência de patrocínios e consultora de marketing esportivo, e Ubiratan Leal, jornalista comentarista do grupo Disney.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e a participação de Gustavo Faldon, editor de Esportes.