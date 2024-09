Quais as projeções da indústria brasileira para os próximos anos? | Dois Pontos

A Nova Indústria Brasil (NIB) foi lançada pelo governo brasileiro no início de 2023 para remodelar o setor industrial, que perdeu peso no PIB ao longo dos últimos 40 anos. No entanto, o plano de neoindustrialização do Brasil se desenvolve em um contexto global marcado pela transição energética e a reorganização das cadeias de produção. Além dos esforços para fortalecer a indústria, o setor enfrenta desafios internos significativos, como as negociações da reforma tributária, a alta da taxa Selic e os impactos das mudanças climáticas, que podem aumentar os custos de energia e produção. Nesse cenário, surgem questões cruciais sobre o futuro da indústria brasileira: será possível recuperar sua relevância no PIB e aumentar a competitividade no mercado global? Este foi o tema do vodcast Dois Pontos desta semana.

Para discutir o assunto, o programa recebeu o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Josué Gomes da Silva.

O episódio é apresentado pela colunista do Estadão Roseann Kennedy, também contou com a participação do repórter de Economia do Broadcast Eduardo Laguna.