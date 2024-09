Entrevista com Geraldo Alckmin Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Na esteira do anúncio da equipe econômica de liberação de R$ 1,7 bilhão do orçamento para gastos, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, está confiante de que o governo cumprirá as metas do arcabouço fiscal neste ano, e vê o aumento dos juros como mais nocivo para as contas públicas. “Não tem nada pior para a questão fiscal do que esse aumento da Selic. Então acho que essa é, sim, uma preocupação”, disse o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) em entrevista ao Dois Pontos, programa de entrevistas comandado pela jornalista Roseann Kennedy, que vai ao ar na quarta-feira, 25.

Ele afirmou que pior do que subir os juros é manter a Selic alta por tanto tempo. Na quarta-feira passada, o Banco Central elevou os juros em 0,25 ponto porcentual, para 10,75% ao ano. Alckmin concedeu a entrevista, na manhã desta segunda-feira, 23, ao lado do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva. Pouco antes, ele anunciou na sede da entidade patronal a terceira etapa do programa Brasil Mais Produtivo, voltada à digitalização de micro, pequenas e médias empresas.

O governo lançou mais uma etapa do programa Brasil Mais Produtivo. Além dos incentivos lançados na política industrial, como o governo vai mensurar seus resultados?

A missão quatro é da transformação digital. Qual é o objetivo? Reduzir custos, melhorar a eficiência, a produtividade, a qualificação - enfim, ter uma indústria mais competitiva. O Brasil Mais Produtivo tem meta: 93 mil micro, pequenas e médias empresas vão ser visitadas presencialmente. São R$ 2 bilhões que estão sendo investidos, unindo ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Senai, Sebrae, BNDES, Embrapii e Finep. O Senai vai na pequena empresa e faz o diagnóstico. O que é que precisa ser digitalizado? O que é que eu preciso superar de gargalo? Como é que eu melhoro a produtividade? Vem o Sebrae e faz o projeto. E vem BNDES, Finep, Embrapii e financiam. E como se trata de inovação, é TR (Taxa Referencial). Então, é praticamente juro real zero. Queremos aumentar a digitalização em 25% até 2026, e 50% até 2032. Esse é o objetivo.

O sr. vê alguma possibilidade de a indústria, que hoje representa em torno de 11% do PIB, voltar a ter a representatividade que teve no passado?

Realmente, nós tivemos, nas últimas décadas, uma desindustrialização grande e precoce. É preciso estancar e voltar a recuperar. Se a gente pegar o PIB do segundo trimestre, ele foi positivo. Primeiro, porque (o mercado) estava esperando 0,9% de crescimento e cresceu 1,4% (ante o primeiro trimestre). Depois, quando a gente abre esse crescimento, a indústria cresceu 1,8%, e o investimento, 2,1%. A indústria acabou tendo um papel mais importante. Acho que a indústria vai crescer. Essas medidas, todas da NIB, da Nova Indústria Brasil, buscam agir nas causas dos problemas, ter uma indústria mais inovadora, mais competitiva, mais verde, mais sustentável, com descarbonização e uma indústria exportadora. Difícil dar um número (de peso da indústria no PIB), até porque isso depende da economia mundial, depende da macroeconomia, mas acho que nós vamos ter muitas oportunidades. Os investimentos anunciados pela indústria brasileira já passaram de meio trilhão de reais até 2027. É isso que o Brasil precisa.