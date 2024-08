Qual o impacto das pesquisas nas eleições municipais? | Dois Pontos

As pesquisas eleitorais foram um dos principais tópicos de discussão na última eleição, em 2022, especialmente após as divergências entre os levantamentos divulgados na véspera do pleito e os resultados efetivamente apurados nas urnas. Eleição vai, eleição vem, e elas estão de volta para pautar o debate político em mais um ano.

O Dois Pontos desta semana conversou com especialistas para debater o que aconteceu em 2022 e entender como funcionam essas pesquisas, para que servem e o que o eleitor deve levar em consideração ao interpretá-las.

Para discutir o assunto, o episódio recebeu Renato Dorgan Filho, cientista político e CEO do Instituto Travessia, e Sergio Simoni Jr, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP).

O episódio é apresentado pela colunista do Estadão, Roseann Kennedy, com a participação da repórter de Política Bianca Gomes.