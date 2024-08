Estadão Analisa: QUEDA do X, acordo para EMENDAS PIX e Orçamento para 2025: o Brasil em espera

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 30, Carlos Andreazza fala sobre a confirmação de que o X não cumpriu a ordem judicial para indicar, em 24 horas, um representante para a rede social no Brasil, e a possível derrubada da plataforma, que deve ser determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Contudo, qualquer decisão deverá passar antes pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O colunista comenta sobre o envio por Lula, nesta sexta-feira, do projeto de Orçamento do governo para 2025 ao Congresso Nacional. É nessa proposta que o Executivo diz onde vai gastar o dinheiro arrecadado com os impostos federais, mas, as emendas parlamentares devem consumir mais da metade da economia que foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Orçamento de 2025, limitando o corte efetivo de gastos planejado pelo governo no próximo ano.