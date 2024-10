Estadão Analisa: Valdemar, patrão de Bolsonaro, e os dinheiros do Fundo Partidário

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 21, Carlos Andreazza fala de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), e sua relação com as verbas do Fundo Partidário. Recentemente, o político afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030, será candidato à Presidência em 2026.

Andreazza também comenta a desvalorização da moeda brasileira e aumento do dólar. A imensa parte da desvalorização do real é resultado do cenário doméstico, segundo especialistas; moeda americana estaria na casa de R$ 5,10, não fossem as questões políticas e fiscais.

Especialistas apontam que os sinais dados pelo governo brasileiro tiveram influência preponderante sobre o real e respondem por quase 80% do enfraquecimento da moeda frente ao dólar. A situação é considerada uma das piores entre as grandes moedas globais – e uma desvalorização superior à registrada pelo conjunto das economias emergentes. Segundo um dos cálculos apresentados ao Estadão, o dólar estaria na casa dos R$ 5,10, se seguisse a tendência dos demais emergentes.

O colunista também volta a falar sobre o fundo eleitoral paralelo, denunciado por Andreazza no Estadão Analisa há alguns meses. O resultado foi a expansão do Centrão nas urnas e consolidação de bases eleitorais destes candidatos e partidos.