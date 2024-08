‘Moraes intima X via X. E agora?’. Acompanhe o ‘Estadão Analisa’

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 29, Carlos Andreazza fala sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que mandou notificar o empresário Elon Musk, dono do X, para que ele informe, em até 24 horas, quem será o novo representante da plataforma no Brasil. A decisão ameaça suspender as atividades da rede social caso a ordem não seja cumprida.

Moraes mandou a secretaria do STF intimar o empresário por “meios eletrônicos”. Elon Musk encerrou o escritório no Brasil e não têm mais advogados constituídos no País.

A conta institucional do Supremo Tribunal Federal no X enviou a intimação por meio da própria rede social, em resposta ao perfil oficial da plataforma. A conta pessoal do empresário também foi marcada na publicação.

O colunista ainda comenta sobre a indicação do economista Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central por Luiz Inácio Lula da Silva, que pode representar um teste tanto à autonomia da instituição como ao compromisso do escolhido com a meta de inflação.

Segundo economistas ouvidos pelo Estadão, se aprovado pelo Senado, Galípolo terá como desafio assegurar que as decisões de política monetária sejam “sempre técnicas e apoiadas em dados e evidências”, devido à sua proximidade com Lula.

Ainda no programa de hoje, Andreazza analisa a semana parlamentar em Brasília e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que marcou sessão para tratar das emendas de relator.