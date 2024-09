‘Nunes Marques fez o básico até agora no embate entre STF e X. Por que tanta espuma a respeito?’.

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 06, Carlos Andreazza fala sobre a atuação de Nunes Marques no embate entre o STF e o X, de Elon Musk.

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Advocacia-Geral da União (AGU) antes de decidir sobre os recursos contra a suspensão da rede social X.

Marques é o relator das ações do Partido Novo e da OAB, que pedem a revisão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do X no Brasil.

O colunista fala sobre o bate cabeça sobre o controle estrutural de gastos entre Simone Tebet e o número 2 da Fazenda.

Em entrevista ao Estadão, a ministra do Planejamento e Orçamento, Tebet, avalia que a agenda de revisão estrutural dos gastos precisa levar em conta o tempo e a vontade política. Ambos, em sua avaliação, não são favoráveis em 2024 devido às eleições municipais e à necessidade de se concluir a regulamentação da reforma tributária.

A novela da eleição para à presidência da Câmara continua, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva negando que tenha um candidato, mesmo após ter se reunido com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o candidato à presidência da Casa Hugo Motta (Republicanos-PB) nesta semana para discutir a eleição, pois segundo ele, a presidência da Câmara é de responsabilidade dos parlamentares e dos partidos políticos.