Os ecos do 7 de Setembro e a sucessão na Câmara’. Acompanhe o ‘Estadão Analisa’

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 09, Carlos Andreazza fala sobre os “ecos” do sete de setembro deste ano, com eventos em diversas cidades e com destaque para os protestos em São Paulo, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do evento de Brasília, que teve um clima descrito como “descontraído” e “muito positivo”, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu no sábado, no Palácio da Alvorada, um churrasco para ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF) logo após o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em Brasília.

Um dos convidados foi o ministro Alexandre de Moraes, que a cerca de mil quilômetros dali era criticado por bolsonaristas organizados na Avenida Paulista, em São Paulo.

A eleição para à presidência da Câmara continua no foco, com o presidente Lula da Silva escondendo seu candidato, mesmo após reunião com Arthur Lira (PP-AL), e o candidato à presidência da Casa Hugo Motta (Republicanos-PB) a eleição, pois segundo ele, a presidência da Câmara é de responsabilidade dos parlamentares e dos partidos políticos.

A ditadura de Nicolás Maduro e a fuga do candidato opositor Edmundo González Urrutia, rival de Maduro nas eleições venezuelanas de 28 de julho e que estava refugiado na embaixada da Espanha, indo para Madri neste domingo, 8, também é tema do programa.

Ele deixou a Venezuela e pediu asilo após sofrer perseguição política.