7 de Setembro: Leia na íntegra o discurso de Bolsonaro no Rio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou para uma multidão de apoiadores na tarde desta quarta-feira, 7, em Copacabana, no Rio, durante as comemorações do bicentenário da Independência. Candidato à reeleição, ele atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto.

Antes de se dirigir ao microfone no alto de um trio elétrico, Bolsonaro participou de uma motociata com apoiadores do Rio. A agenda do presidente ainda conta com a presença no jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield, pela Libertadores, às 21h30, no Maracanã.

Presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, é recebido por uma multidão em Copacabana, no Rio de Janeiro, antes de discursar no 7 de setembro Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro no Rio

Brasil, terra prometida. Rio de Janeiro, pedaço desse paraíso. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado pela missão que me deste para comandar essa grande nação. Não tem preço andar pelos quatro cantos desse País e encontrar uma população alegre, trabalhadora, pacífica e patriota. Pintada com as cores verde e amarela da nossa bandeira.

O Brasil é um país fantástico, ninguém tem o que nós temos: recursos minerais, água potável, terra agricultáveis, clima aprazível. Ninguém tem o que o Brasil tem. Agora olhe o que nós temos e o que ainda nós não somos. O que faltava para nós? Faltava acordarmos da letargia, da mentira, das palavras bonitas, mas de muita enganação para a população. Não sou muito bem educado, falo palavrões, mas não sou ladrão!

O governo teve a coragem de escolher um grupo de ministros nunca visto na história do Brasil. Pessoas competentes, honrosas e patriotas, que aceitaram também essa missão de me ajudar a recolocar o Brasil no rumo certo. Quem podia sonhar com um nome como Tarcísio de Freitas na Infraestrutura. Como o astronauta Marcos Pontes na Ciência e Tecnologia. Como Damares na Mulher. Tantos outros nomes que nos orgulham e nos ajudaram um momento difícil da nossa pátria que foram os dois anos de pandemia.

Problemas não faltaram para o mundo todo, em especial na economia. Lamentamos todas as mortes, mas na economia o nosso governo deu o seu exemplo. Somos hoje referência para o mundo todo. Até mesmo aos mais humildes, aos mais necessitados, quando erraram lá atrás com a política do fica em casa e a economia a gente vê depois. Até mesmo 68 milhões de pessoas com auxilio emergencial. Nosso povo estava condenado a passar fome.

- Discurso na Praia de Copacabana Posted by Jair Messias Bolsonaro on Wednesday, September 7, 2022

O Brasil, os seus números da economia invejam o mundo todo. Teremos inflação este ano? Sim, mas muito menor do que a Europa e até mesmo que os Estados Unidos. Isso é comprometimento, trabalho, dedicação. É honestidade acima de tudo. Também, não sei se vocês sabem que o Brasil está decolando, está no rumo certo. O Brasil hoje além de referência é admirado por todos os países. Temos uma política externa inigualável. Fomos negociar com a Rússia, mesmo com quase toda a imprensa contra e o mundo também. Garantimos a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo.

Mais do que as questões materiais, nós nos preocupamos também com a tradição do nosso povo. Nós sabemos que nosso estado é laico, mas o seu presidente é cristão. Nós defendemos a vida desde a sua concepção. Não existe no nosso governo a ideia de legalizar o aborto. Nós sabemos o que uma mulher passa, uma mãe, com um filho no mundo das drogas. Por isso, o nosso governo não aceita sequer discutir a legalização das drogas.

O nosso governo respeita as crianças em sala de aula. Não admitimos levar adiante a ideologia de gênero. Os nossos filhos são o nosso patrimônio, e a escola é o lugar do garoto buscar conhecimento. Educação quem dá é pai e mãe. O nosso governo respeita a propriedade privada. O nosso governo botou um fim nas invasões do MST. Você não ouve mais falar de invasão do MST pelo brasil. demos dignidade aos assentados titulando terras para a eles. O nosso governo também levou água para nossos irmãos nordestinos com a transposição do Rio São Francisco. O nosso governo ressuscitou o modal ferroviário no Brasil. O nosso governo trata o povo com respeito. Repito: três anos e meio sem corrupção. Isso não é virtude, isso é obrigação.

Não adianta a esquerda nos atacar. Não estamos do lado da Venezuela, tampouco do lado da Nicarágua que prende padre e expulsa as feiras e fecha as rádios e televisões católicas. O nosso governo respeita a sua carta à democracia que é nossa Constituição. O outro lado que assina cartinhas não respeita a nossa constituição. A imprensa, por mais que possa errar, defenderei, até o último momento, o direito de uma imprensa livre para que possa levar informações a vocês e vocês decidirem que a imprensa está transmitindo coisas verdadeiras ou não.

Tenho orgulho que nosso mandato também fez ressurgir no Brasil o patriotismo. Hoje, quando ando pelo Brasil, sempre vemos nas portas das fazendas, uma vara de bambu e uma bandeira verde e amarela na frente. Somos um grande país. Temos tudo para realmente decolarmos, sermos mais do que décima potência econômica. Estamos trabalhando, vocês sabem o que está acontecendo.

O nosso governo não permite qualquer controle das mídias sociais. As mídias sociais vieram para libertar a nossa população. Esperem uma reeleição para vocês verem se todos não vão jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Fizemos a campanha com João 8:32 ‘Conhecereis a verdade e a verdade os libertará’. Depois passamos por outra passagem bíblica que diz ‘por falta de conhecimento, seu povo pereceu’. Mostramos para vocês como funciona a presidência da República. Hoje vocês sabem também como funciona a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, e sabem também como funciona o Supremo Tribunal Federal. O conhecimento liberta. O conhecimento garante a nossa liberdade.

Hoje, vocês sabem como é difícil, como presidente da República, estar defendendo esse bem maior da nossa vida que é a liberdade. Ela não tem preço. Se você na vida perder tudo o que tem, lá na frente você pode recuperar se tiver liberdade. Compare o Brasil com a Venezuela, com o que está acontecendo na Argentina e na Nicarágua. Em comum, esses países têm nomes que são amigos entre si. Todos os chefes de Estado dessas nações são amigos do quadrilheiro de nove dedos.

Não é voltar apenas à cena do crime. Esse tipo de gente tem que ser extirpada da vida pública. Eu peço a vocês que não tentem convencer um esquerdista. Façam o contrário, fale para ele convencer você a ser esquerdista. Veja os argumentos dele, o que eles têm a falar para vocês. São cabeças vazias, pessoas que não têm nada a acrescentar. E depois, se ele tentar te convencer, diga para ele onde ele está errado, porque eu sou o presidente da república de 215 milhões de brasileiros. Eu não quero mal para essas pessoas, eu quero o bem delas. Elas têm que ter sua mente aberta, tem que conhecer a verdade, tem que ter conhecimento para estar do lado certo.

Vocês sabem que sem economia o povo sofre e não queremos sofrimento para o nosso povo. Hoje, eu estive em Brasília acusado de golpista. Pelo amor de Deus. Estamos ao lado dessas pessoas que nada mais tiveram do que a sua privacidade violada. Nós não queremos que isso aconteça com vocês. Nós queremos que vocês, cada vez mais, tenham liberdade para decidir o seu futuro.

Nesse momento de decisão, e vocês sabem que somos escravos de nossas decisões. Eu tenho certeza que vocês sabem o que devemos fazer para o Brasil no caminho em que está. Vocês sabem que hoje nós temos um governo que acredita em Deus, que respeita seus policiais e militares, sabe que esse governo defende a família brasileira e, o que é mais importante, é o governo que pede lealdade ao seu povo. Eu irei para onde vocês apontarem. Tenha certeza que teremos um governo muito melhor com a nossa reeleição com a graça de Deus.

A todos vocês do Rio de Janeiro do meu Brasil muito obrigado por esse momento. Glória a nosso deus por esse momento fantástico que estamos vivendo, voltamos a falar em política em praça pública. Voltamos a acreditar na política tão desacreditada em nosso país. Voltamos a sorrir. Voltamos a discutir política com responsabilidade.

Tenha certeza que atingiremos não o meu, mas o nosso objetivo, para o bem de nossa pátria. Muito obrigado meu Rio de Janeiro. Hoje à noite, estarei no Maracanã assistindo mais uma vitória do Flamengo para que, no final, o nosso Flamengo venha a ser mais uma vez campeão do mundo lá no Catar. Muito obrigado a todos vocês.

Brasil acima de tudo [deus acima de todos, completa plateia]

