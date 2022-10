AC: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Acre definiram, neste domingo (2), 25 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Nicolau Junior, do PP, com 16.636 votos. Ele tem 38 anos.

Os deputados estaduais eleitos no AC

Nicolau Junior (PP): 16.636 votos

Maria Antônia (PP): 10.485 votos

Emerson Jarude (MDB): 8.540 votos

Manuel Moraes (PP): 8.479 votos

Gilberto Lira (União): 8.407 votos

Clodoaldo Rodrigues (Republicanos): 8.227 votos

André da Droga Vale (Podemos): 8.157 votos

Pedro Longo (PDT): 7.732 votos

Tchê (PDT): 7.390 votos

Fagner Calegário (Podemos): 7.112 votos

Luiz Gonzaga (PSDB): 6.680 votos

Whendy Lima (União): 6.673 votos

Tadeu Hassem (Republicanos): 6.175 votos

Adailton Crus (PSB): 6.157 votos

Dra. Michele Mello (PDT): 5.990 votos

Edvaldo Magalhães (PC do B): 5.822 votos

Afonso Fernandes (PL): 5.731 votos

Antonia Sales (MDB): 5.720 votos

Tanizio Sá (MDB): 5.703 votos

Chico Viga (PDT): 5.601 votos

Gene Diniz (Republicanos): 5.512 votos

Arlenilson Cunha (PL): 5.471 votos

Pablo Bregense (PSD): 5.386 votos

Eduardo Ribeiro (PSD): 4.810 votos