Alan Rick, do União Brasil, é eleito senador pelo Acre

Alan Rick, do União Brasil, foi eleito senador pelo Acre neste domingo (2). Com 92,98% das urnas apuradas, o candidato recebeu 144.772 votos, o que representa 92,98% dos votos válidos. O segundo candidato mais votado foi Ney Amorim, com 69.749 votos. Em 2022, no entanto, o Acre elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Alan Rick tem 46 anos, foi reeleito e já teve dois mandatos como deputado federal pelo Acre.

Alan Rick (União Brasil), eleito senador pelo Acre Foto: Michel Jesus/Agência Câmara

Alan Rick (União Brasil): 144.772 votos (92,98%)

Ney Amorim (PODE): 69.749 votos (17,92%)

Dr. Jenilson Leite (PSB): 63.338 votos (16,28%)

Marcia Bittar (PL): 37.980 votos (9,76%)

Nazaré Araújo (PT): 37.418 votos (9,62%)

Dra. Vanda Milani (PROS): 32.803 votos (8,43%)

Sanderson Moura (PSOL): 2.720 votos (0,68%)

Dimas Sandas (AGIR): 402 votos • 0,10%

