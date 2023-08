Ajudantes de ordens de Bolsonaro deixaram mais de 17 mil e-mails acessíveis na lixeira eletrônica

BRASÍLIA – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro descobriu que ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram excluir mais de 17 mil e-mails das contas de trabalho deles. Porém, esqueceram de deletar permanentemente os conteúdos das lixeiras eletrônicas, o que permitiu que o colegiado tivesse acesso às mensagens.

Entre os e-mails que foram recuperados na lixeira da conta de Mauro Cid, está a tentativa de venda de um relógio Rolex por US$ 60 mil, o equivalente a R$ 300 mil. A troca de mensagens foi com Maria Farani, ex-assessora do gabinete da Presidência. Segundos os textos, o objeto foi recebido em viagem oficial.

Também foi localizado um discurso de derrota de autoria do ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, onde Bolsonaro reconheceria o resultado das eleições presidenciais de outubro. O texto nunca foi lido pelo ex-chefe do Executivo que, desde fim do segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nunca reconheceu a vitória do petista. As informações foram divulgadas pelo G1 e pela TV Globo e confirmadas pelo Estadão.

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Foto: Andre Borges

Na lixeira de Osmar Crivelatti, que hoje é servidor de apoio do ex-presidente, foi encontrado uma mensagem eletrônica onde atesta a existência de pedras preciosas recebidas por Bolsonaro na cidade mineira de Teófilo Otoni durante uma viagem de campanha pela reeleição, em outubro de 2022. Conforme mostrou o Estadão, o e-mail indicava que os itens seriam destinados ao ex-chefe do Executivo e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e não teriam sido cadastradas oficialmente no acervo da Presidência.

“Em 27/10/2022, foi guardado no cofre grande, 01(um) envelope contendo pedras preciosas para o PR (presidente da República) e 01 9 (uma) caixa de pedras preciosas para a PD (primeira-dama), recebidas em Teófilo Otoni em 26/10/2022. A pedido do TC Cid, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mão para ele. Demais dúvidas, Sgt Furriel está ciente do assunto”, indicava o e-mail.

Os integrantes da CPMI pediram ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Procuradoria Geral da República (PGR) para investigarem se Bolsonaro e Michelle receberam as pedras preciosas e se a orientação de não cadastrá-las caracterizariam improbidade administrativa.

O ajudante de ordens Danilo Calhares, que se tornou ajudante de ordens no final de 2020, foi o único da equipe de Bolsonaro a ter excluído permanentemente os e-mails. Segundo integrantes da CPMI, o primeiro e-mail na caixa de entrada é de novembro de 2022.