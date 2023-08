Apenas jogar e-mails na lixeira não é suficiente para apagá-los; saiba como fazer

Esvaziar a caixa de e-mail é uma tarefa que pode ser simples se você é do tipo que seleciona todas as mensagens e clica em “apagar”. Porém, apenas deletar os seus e-mails da caixa principal não garante que eles tenham sido excluídos para sempre — um exemplo são as mensagens recuperadas pela Polícia Federal no caso das pedras preciosas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Uma das conversas registrava uma solicitação do coronel Mauro Cid para que o bem não fosse incluído na lista oficial de presentes. As mensagens foram obtidas pela CPMI do 8 de Janeiro na caixa de e-mails deletados do militar, que não havia apagado os itens deste canal.

Isso porque os servidores de e-mail mantêm mais de um nível de armazenamento para garantir que mensagens apagadas por engano possam ser recuperadas, ou, ainda, no caso de algum problema de sistema ou de segurança, esses e-mails possam ser restaurados.

Assim, o e-mail percorre dois caminhos essenciais: quando são deletados da caixa de mensagens, eles vão para a lixeira e, somente de lá, podem ser excluídos permanentemente. Por padrão, serviços de e-mail como Gmail e Outlook permitem que os e-mails fiquem armazenados na lixeira por até 30 dias. Após esse período, as mensagens são excluídas automaticamente.

Ainda assim, é possível recuperar e-mails depois desse processo. No Gmail, do Google, todos os administradores de contas corporativas têm 25 dias adicionais para acessar mensagens excluídas pelo dono da conta. Já no Outlook, da Microsoft, é possível acessar uma pasta chamada “Itens recuperáveis”, dentro da aba de itens excluídos. O serviço também oferece 30 dias de “arrependimento” caso o usuário queira resgatar alguma mensagem deletada.

Veja como excluir permanentemente as mensagens do seu e-mail:

Google

Clique no ícone de lixeira ao lado da mensagem e delete o item Acesse a aba “lixeira”, no menu principal do e-mail Selecione a mensagem que deseja apagar e clique em “excluir definitivamente” Também é possível selecionar todos os e-mails para deletar. Ainda, na parte superior da caixa de mensagens, é possível clicar em “Esvaziar a lixeira agora” e dar o ok para concluir a ação.

Para recuperar um e-mail na lixeira, basta clicar na mensagem com o botão direito e selecionar “Enviar para a caixa de entrada”.

Outlook

Clique no ícone de lixeira ao lado da mensagem e delete o item Acesse a aba “Itens Excluídos”, no menu principal do e-mail Selecione a mensagem que deseja apagar e clique em “Excluir permanentemente” Também é possível selecionar todos os e-mails para deletar. Ainda, na parte superior da caixa de mensagens, é possível clicar em “Esvaziar pasta” e dar o ok para concluir a ação.

Para recuperar um e-mail na lixeira, basta clicar na mensagem e selecionar “Restaurar”.