AL: Paulo Dantas e Rodrigo Cunha vão disputar eleição para governador no segundo turno

Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil, vão disputar o governo de Alagoas no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite deste domingo, 2. Nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 98,46% das urnas apuradas, às 22h10, o emedebista recebeu 697.125 votos, o que representa 46,63% dos votos válidos. O candidato do União Brasil conquistou 398.131 dos votos, o que representa 26,63%.

Dantas é o atual governador, eleito em votação indireta em maio, e aliado da família de Renan Calheiros (MDB). Já Cunha é apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). Nas últimas semanas da campanha, surgiram vídeos em que o ex-deputado Luiz Dantas faz críticas a Paulo Dantas, seu filho.

Paulo Dantas (MDB) e Rodrigo Cunha (União Brasil) disputam o segundo turno

Veja votos dos candidatos a governador do Alagoas:

Paulo Dantas (MDB): 697.125 (46,63%)

Rodrigo Cunha (União Brasil): 398.131 (26,63%)

Fernando Collor (PTB): 220.980 (14,78%)

Rui Palmeira (PSD): 156.278 (10,45%)

Professor Cicero Albuquerque (PSOL): 17.613 (1,18%)

Bombeiro Luciano Fontes (PMB): 2.704 (0,18%)

Luciano Almeida (PRTB): 2.100 (0,14%)

Brancos: 87.708 votos (4,94%)

Nulos: 191.290 votos (10,76%)

