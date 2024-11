Alarme de movimento em vans escolares pode ser obrigatório; saiba o que diz projeto da Câmara

A medida é vista como uma tentativa de redução dos casos de morte infantil por esquecimento em veículos fechados por longos períodos. Em novembro do ano passado, uma criança de dois anos morreu após ser esquecida durante seis horas no interior de uma van escolar, na zona norte de São Paulo.

Na prática, com a aprovação do texto, o sensor instalado deve soar um alerta caso o motorista esqueça uma criança no veículo. A determinação altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna a instalação dos acessórios um dos requisitos para circulação de veículos de transporte escolar.